爆非洲豬瘟「隱匿物流車去向」？衛生局依法裁罰 嘉里大榮發聲明澄清

台中非洲豬瘟染疫肉品流向成為稽查重點，高市衛生局23日接獲彰化衛生局通知一批300公斤疑似問題肉品轉售高雄，稽查人員趕赴嘉里大榮物流轉運站追查，肉品已卸載在小貨車上，立即全數封存消毒，但物流業者隱匿大型物流車去向，僵持一個多小時才坦承物流車仍在轉運場所內，衛生局認定妨礙調查，今依違反食安法裁罰3萬至300萬元。對此，嘉里大榮物流發聲明澄清，都有積極配合。

嘉里大榮物流指出，針對媒體報導高市衛生局指嘉里大榮物流「規避查核、延誤調查」一事，強調公司一向依法營運，接獲主管機關通知後均即主動配合調查，絕無規避或延誤。

嘉里大榮物流表示，高雄市衛生局臨時前往大發營業所稽查之前，公司並不知悉該批運送的冷凍豬肉與近日非洲豬瘟疑慮事件有關，且目前主管機關仍待確認該批貨品是否確實感染非洲豬瘟。

外界質疑未及時提供車輛資料，嘉里大榮解釋，由於物流大型貨運車的調度並非由高雄大發營業所統籌，現場同仁需即時調閱南北多筆運送資料，無法在第一時間提供完整資訊，並非有意隱瞞，加上現場人員一度不確定衛生局當日行政調查的具體範圍，導致資料提供不完備而引發誤會。

嘉里大榮表示，針對當天資料疏漏，公司已於25日主動補齊並向高雄市衛生局更新，重申「絕對配合政府稽查」，衛生局當日要求將該批冷凍豬肉退回託運人，公司亦已立即辦理。

嘉里大榮強調，所有運輸作業均依防疫與衛生規範執行，將持續全力配合主管機關稽查，落實物流安全與資訊透明，確保民眾安心。

高市衛生局說明，23日接獲彰化縣衛生局通報，指台中疑似非洲豬瘟豬隻肉品已送至彰化肉品廠商，而該部分貨品運往高雄，經查高雄一間下游肉品業者訂購約300公斤豬肉，接獲上游通知後立即拒收，並告知送貨的嘉里大榮退回。

稽查人員趕往位於大寮區大發營業所轉運站，發現彰化運抵高雄大型物流車貨物已將貨品卸載至小貨車，立即針對車上30件共300公斤肉品進行封存並展開清消。

衛生局指出，物流人員隱匿大型物流車去向，推託「要查公司資料」，延宕時間一個多小時，最後才被迫透露大車仍停放於營業所內，稽查人員隨即進行物流車與廠區消毒。