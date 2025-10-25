豬肉產品暫停輸台 連江縣府：冷凍豬肉供應無虞

快訊

中央社／ 連江縣25日電

受北竿芹壁村海漂死亡豬隻非洲豬瘟病毒核酸陽性反應影響，農業部今公告，11月1日前暫停馬祖豬隻、生鮮及加工產品輸台。連江縣政府晚間表示，馬祖冷凍豬肉供應無虞，已通知餛飩業者禁止輸台。

連江縣政府產業發展處農林科長賴文啟今天晚間以電話回覆中央社記者，縣內豬肉製品輸台大宗為溫體豬肉餛飩，縣府因此訂定「餛飩輸台控管措施」，民眾僅能向取得標章的9家合格業者購買餛飩並自行攜帶至台灣本島。因應今天農業部公告禁止豬肉輸台，已要求業者配合辦理。

不具名的餛飩店家今天告訴中央社記者，會遵守農業部禁止輸台規定，若店內餛飩庫存不足，將以停售因應。

賴文啟說明，目前縣內主要批發業者冷凍豬肉庫存約有1300公斤，暫時供應無虞，且已協調業者優先滿足東引、莒光地區需求，若溫體豬肉禁宰禁運期間持續延長，將請農業部協助離島地區冷凍豬肉穩定供應。

莒光鄉民眾陳小姐說，莒光沒有養豬場，島上只能買到冷凍豬肉，加上受東北季風與颱風外圍環流影響，台灣本島與莒光鄉間的貨船從19日起斷航至今，所以上週起大家早就開始預防性囤貨冷凍食品等物資，且觀光客無法上島，各家戶食材仍有一定庫存，問題不大。

東引民眾林先生說，東引雖然有1家養豬場，但溫體豬肉量少且非每日供應，軍人與民眾多食用冷凍豬肉。對東引人來說，台馬交通船與貨船秋冬季節停航1週都不算罕見，大家早有大量囤貨冷凍食材習慣，所以不擔心。

