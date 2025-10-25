台灣確定檢出非洲豬瘟 賴總統：嚴陣以待守住防線

台中養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，確認檢出病毒，將依程序通報世界動物衛生組織(WOAH)，同時暫停豬隻產品輸出。賴清德總統表示，已請行政院與農業部嚴陣以待，啟動豬肉庫存的緊急調度，確保國內供應穩定。

賴總統在臉書表示，目前40個關聯豬場檢測結果全數為陰性。預計在明天會完成全國的養豬場訪視工作。

賴總統說，他已請行政院與農業部嚴陣以待，啟動豬肉庫存的緊急調度，確保國內供應穩定。

賴總統表示，正如政委陳時中所說：「我們有信心清零！」政府會繼續用最嚴謹的態度，和大家一起守住這道防線。

賴總統表示，中央與地方會持續緊密合作，也請大家一起配合，不攜帶國外肉製品入境，共同守護台灣豬，全力防堵疫情擴散。