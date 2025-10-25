豬隻禁宰禁運15天 冷凍庫存豬肉可供1個月消費
台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，22日中午12時起，全國豬隻已禁宰禁運，最大管制期是15天。農業部今天表示，冷凍庫存豬肉可提供民眾約1個月的消費。
非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第37次會議，由行政院政務委員陳時中、指揮官農業部長陳駿季共同主持，召集相關部會及地方政府，共同持續追蹤並盤點防堵非洲豬瘟的各項防疫作為與執行進度，並於下午舉行記者會，確認台中養豬場死豬檢出非洲豬瘟陽性反應，是台灣首例。
農業部已於22日宣布，當天中午12時起，全國豬隻禁宰禁運，因非洲豬瘟潛伏期是15天，農業部目前以15天為最大管制期間，有民眾擔心在解禁前，無豬肉可吃。
農業部動植物防疫檢疫署動物防疫組組長林念農說，農業部已啟動國內冷凍豬肉緊急調度，請冷凍公會於禁運禁宰期間，將冷凍冷藏豬肉供應超市、量販店等通路；全國豬肉庫存量6萬公噸，國人每日豬肉需求約2300公噸，可供國人約1個月消費，而全國雞肉庫存有17萬公噸，可供應國人2個月消費。
環境部日前公布，22日起全國養豬場暫時禁用廚餘。
應變中心今天表示，針對廚餘禁運至養豬場期間，將協助清運至環境部指定場所，並提供油資補助，金額依飼養頭數而不同，例如登記規模200至500頭的案場，每場補助新台幣500元，規模2001頭以上，每場補助1167元。
至於禁宰禁運15天後的解禁方式，陳駿季說，這15天在豬隻不動的情況下，可針對車輛、人員做防疫策略的精進，目前正研擬各種未來解禁方案，同步或分階段都是可能的方向。
