防堵非洲豬瘟！台61雲林段設消毒站 這原因撤站

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內養豬大縣雲林，縣府在台61線匝道口設消毒站，對進入縣境的化製車進行消毒，採納各方意見後，縣府決定撤站，今起改成發得消毒證明後方得入境。記者蔡維斌／翻攝

防堵非洲豬瘟入侵國內最大養豬縣，雲林縣府昨天在台61西濱快道匝道口設消毒站，但雲林養豬業者擔心化製車從其他道路進入雲林，縣府今天下午緊急開會討論，決定撤消台61的消毒站，並與中央防疫應變中心取得共識，化製車改成從起點消毒，再憑證明進入雲林，同時台中化製車不得進入雲林。

雲林縣府昨天在台61線西濱快速道路與縣道153線路口設置消毒站，對進入縣境的運送死豬化製車全面消毒，卻引起民眾恐慌，化製車司機也有意見，經與中央防疫應變中心討論後，今天下午縣府相關局處再開會研商，決定由各縣市自行做好消毒取得證明書才能進入雲林，雲林的化製廠也加派防疫人員設立大型消毒站把關、採樣，今天起開始實施。

雲林縣有3家化製廠，分設在褒忠、元長及水林，每天最高可化製250公噸，主要處理雲林動物屍體，其次協助彰化及嘉義等外縣市的平均每日化製量約100公噸左右。

雲林動植物防疫所長廖培志表示，雲林是養豬大縣，防疫要滴水不漏，昨天台61線設置化製車消毒站，共查驗40輛都沒異樣，採檢7件檢體送驗，結果也都陰性。不過有民眾反應憂心化製車到消毒站行經之處仍有感染疑慮，且雲林幫忙外縣市處理，實不應承擔全部風險。

廖培志指出，經與中央討論後，今天開始改為外縣市化製車，在離開本縣市之前，務必完成消毒並取得證明書，才能進入雲林境，縣府也在化製廠加派防疫人員，針對進廠的化製車加強查驗，只要有異樣立即採檢送驗。

此外，台中地區的問題豬要自行處理不得外運，因此化製車也暫時停止進入雲林，縣府農業處長魏勝德強調，非洲豬瘟病毒為接觸傳播，民眾不用過度恐慌，也不要因好奇前往養豬場，提醒豬農務必要落實消毒工作、進出人員管控等防疫工作。

