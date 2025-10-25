喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

台中市一間養豬場斃死豬確診非洲豬瘟。非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會表示。將依程序通報通報世界動物衛生組織(WOAH)，親自坐鎮應變中心的行政院政委陳時中說，初步檢驗結果沒有外擴症狀，仍不容現在就放下心來。不過，他有信心可以「清零」。

陳時中呼籲全民，就像是Covid19疫情期間，許多民眾義無反顧跳出來，這次非洲豬瘟防疫也一樣，全民也應該站出來，在自己能做到的範圍內做到能做的事，每個人都盡一份心力，也能減緩政府壓力，請大家發揮花蓮鏟子超人一樣義無反顧的精神，一起努力，防疫才能做好。

針對媒體提問是否有信心「清零」？陳時中先是笑答「你這樣會害我」，後來說在目前的防疫架構跟方法下，他有信心能夠清零。他強調，關鍵在於移動管制，這背後必須靠全台養豬戶、防疫相關工作人員確實落實ＳＯＰ，政府要負責把ＳＯＰ訂得可行、並且監督落實。

面對外界指陳時中是來收拾爛攤子，他說，21日收到檢體結果呈現非洲豬瘟核酸陽性後立即行動，3天後已經完成訪視4000多家養豬場，相關案例場追溯都檢查完成，目前都沒有證據有顯示擴大的跡象，所以沒有收拾爛攤子可言。