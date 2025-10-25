台灣爆首例非洲豬瘟 3個月內無新例可申請回非疫區

快訊

中央社／ 台北25日電

非洲豬瘟中央災害應變中心今天指出，台中養豬場檢出的非洲豬瘟確認是台灣首例。農業部表示，若要重返非疫區，必須向世界動物衛生組織通報後3個月內無新案例，才能提出申請。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開會議，由行政院政委陳時中、指揮官暨農業部長陳駿季共同主持，召集相關部會及地方政府，持續追蹤盤點防堵非洲豬瘟的各項執行進度與防疫作為，並於下午舉行記者會。

應變中心指出，農業部獸醫研究所通知台中梧棲案場非洲豬瘟病毒分離完成，病毒也經聚合酶鏈反應（PCR）檢測確認，未來將盡速進行全基因序列解碼，確認案例病毒的基因型別。

陳駿季表示，農業部動植物防疫檢疫署將向世界動物衛生組織（WOAH）通報這次非洲豬瘟案例，並正式通知貿易夥伴國，說明疫情發生情形。另外，台灣已停止開立活豬、豬精液及生鮮豬肉等產品輸出動物檢疫證明書。

台灣今年5月正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一「傳統豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟」3大豬病非疫區國家，然而10月21日台中梧棲一處養豬場的死亡豬隻檢體，驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，今天農業部獸醫研究所完成病毒分離，確認為台灣首例非洲豬瘟。

防檢署長杜麗華表示，防檢署向WOAH通報後，疫情若能控制得很好，3個月內沒有新案例，就可再向WOAH提出非疫區申請。

陳時中指出，目前就是立即確診、立即行動，還有相關的追蹤、追溯、監測，目前並無證據顯示非洲豬瘟疫情有擴大，他對清零有信心。

陳駿季表示，自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬。由於非洲豬瘟有潛伏期，目前觀察期為15天，每5天會檢視防疫策略。中央已訂定養豬場訪視計畫，由地方政府落實，目前完成4165場訪視，預計明天可以完成全國5439場養豬場訪視工作。

