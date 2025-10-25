影／非洲豬瘟初步沒有外擴證據 陳時中：還不能放心

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟病例，目前其他關聯場都無異常。非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，行政院政務委員陳時中、農業部長陳駿季、農業部防檢署署長杜麗華等出席，陳時中表示，3天內完成初步的疫調以及相關檢測，「初步沒有外擴的證據，但是也不容我們現在就放下心來，因為有潛伏期。」，並強調，病毒基因定序完成後，立刻向世界動物衛生組織通報，是善盡台灣對於世界的一個責任。

面對媒體詢問陳時中這次有沒有信心「清零」，陳時中先笑著說「你們不要害我」，隨後表示，只要落實人車管制，並發揮當時面對covid-19與鏟子超人的精神，他有信心清零，會後陳駿季與杜麗華也握拳向陳時中喊加油。 非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，行政院政務委員陳時中（右）、農業部長陳駿季（左）、農業部防檢署署長杜麗華（中）等出席。記者胡經周／攝影 非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，行政院政務委員陳時中（右）、農業部長陳駿季（左）等出席。記者胡經周／攝影