馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性 今起至11月1日禁豬肉產品運台

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻。非洲豬瘟中央災害應變中心今指出，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，今起至11月1日，禁止馬祖豬肉產品運到台灣本島及其他離島。

農業部動物防疫組組長林念農表示，有關馬祖發現的海漂豬，周遭發現簡體字垃圾，推測是從對岸漂過來，當下已採取管制措施，並採檢、銷毀屍體跟掩埋，也進行清潔消毒措施，管控可能風險。

應變中心補充，23日於馬祖北竿岸際沙灘發現的海漂豬隻檢體採樣送驗，豬隻屍體立即銷燬並完成發現場域、人、車消毒，轄內3養豬場經訪視無異常情形。

應變中心指出，今日接獲獸醫所檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部今公告依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停馬祖地區豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1周無疫情發生，才可解除管制。

應變中心說，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含本案例）共20例，另包括金門縣16例，連江縣3例、新北市1例。