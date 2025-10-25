確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會說明最新進度，由行政院政務委員陳時中主持。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會說明最新進度，由行政院政務委員陳時中主持。記者葉冠妤/攝影

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會表示，21日檢出的疑似非洲豬瘟案例已經完成病毒株分離，確認檢出病毒，將依程序通報世界動物衛生組織(WOAH)，同時暫停所有豬隻產品輸出，也會通知主要貿易夥伴國。

農業部動物防疫組組長林念農說明，21日檢出疑似非洲豬瘟案例，目前已經完成病毒株分離，確認檢測到非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將依程序通報完成確診程序，將會向世界動物衛生組織通報，也會暫停豬肉出口，同時向其他國家通報疫情。

他進一步指，目前40場關聯場、關聯化製場檢測全為陰性，全台5439場，也已經完成4165場訪視。至於民眾關心的豬肉調度問題，政府已經緊急啟動調度，全國豬肉庫存量6萬公噸，國人每日需求則為2300公噸，穩定供應1個月沒問題，替代禽肉也有17萬公噸，足以供應國人消費2個月。

農業部部長陳駿季強調，雖然目前檢測都呈現陰性，初步未發現外擴證據，但不代表後續不會有問題，仍需觀察潛伏期變化。明天將完成全台豬場第一輪調查，並提出精進策略，27日再正式啟動下一階段。

陳時中表示，基因定序完成以後，我國不會因為後續可能產生的經濟損失就不通報，將善盡國際公民責任，依程序向世界動物衛生組織通報，這才是最重要的事情。

農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華說，假設疫情在3個月內控制好，且沒有發現第2例，就可再申請列為非疫區。

