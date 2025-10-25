台中廚餘大峽谷恐變廚餘山？何欣純提5建議去化 環保局長回應了

全台禁廚餘養豬，立委何欣純今指出，大家最關心台中每天200噸的廚餘如何去化？「廚餘大峽谷會不會變成廚餘山？」引發市民擔憂，盼市長盧秀燕說清楚，減少恐慌。台中市環保局長陳宏益說明，台中熟廚餘每年約3.5萬公噸，目前送4處指定掩埋場，穩定去化無虞。

何欣純說，廚餘去化的難題，她提供五項建議，短中長期可行的方向：生丶熟廚餘分類要確實、鼓勵儘量不要「剩食」、廚餘車補助配置GPS，確定足跡路線、以大場帶小場方式，多處建立「㕑餘共同高溫烹煮中心」， 政府給予補助並嚴格要求。同時規劃廚餘轉化生質能源廠相關系統、學習各國先進技術、以技轉方式協助國內廚餘再利用轉製飼料等五項建議。

何欣純指出，這段時間有三類民眾最弱勢、生計受衝擊也最大，肉品拍賣運送物流的從業人員、小規模傳統市場豬肉攤商、以及依靠溫體豬肉為食材的小吃、餐廳業者，此刻則要求經濟部、財政部要定出協助方案丶稅賦減免等措施，一起度過非洲豬瘟疫情難關。