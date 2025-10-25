快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

因應廚餘去化 中市環保局趕工擴大有機肥產能

中央社／ 台中25日電

台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，農業部宣布暫停廚餘餵豬，台中市環保局今天表示，以回收廚餘及有機堆肥製成的有機肥料「就是肥」供不應求，現階段全力趕工擴大產能。

台中市梧棲1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應後，農業部宣布暫停以廚餘餵豬，因應廚餘暫停養豬後去化問題，環保局表示，先前市府即推動廚餘資源循環再利用，將民眾日常生活中產生的廚餘，經厭氧處理及有機堆肥製成「就是肥」有機肥料，並委託各區農會協助銷售。

由於「就是肥」有機肥料受到農友好評，銷售供不應求，環保局指出，為讓更多農民與民眾方便購買，銷售據點已擴增至9處，同時為加速去化廚餘，將全力趕工擴大產能。

環保局說明，位於文山餘樂園廚餘堆肥場生產的堆肥產品，依肥料管理法取得肥料登記證，目前提供20公斤包裝產品，委託地區農會（南屯、西屯、大坑、工業區農會）、沙鹿區農會、龍井區農會、大安區農會、清水區農會及潭子區農會銷售。

為鼓勵民眾配合環保相關政策及宣導循環經濟，環保局表示，「就是肥」除20公斤包裝外，另有500公克包裝，透過定期舉辦資源回收兌換活動分發。

環保局強調，「就是肥」成果亮眼肥力充足，廚餘中富含有機質與營養成分，不僅能改善土壤結構、提升保水能力，更能促進微生物活性，對作物生長更有益，也是落實資源循環再利用最好的方式。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批民難接受 市府：依中央規範處置

全台禁廚餘餵豬 廚餘處理方式各縣市大不同

影／台中議員罵廚餘曝曬引惡臭招蚊蠅 環保局長親上火線說明

壞掉的雨傘怎麼丟？丟錯最高罰6千 環保局教你「正確做法」

相關新聞

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

防堵非洲豬瘟，台北市市場處今偕衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場聯合稽查，3處的豬肉攤位因無溫體豬肉...

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男...

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置

全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。綠市議員質疑，掩埋是落後的行為，沒想到台中現在竟挖洞掩埋廚餘，且台中有8區...

台南526戶豬場稽查全數合格 用石灰築防疫「護城河」

因應台中出現非洲豬瘟陽性案例，台南市長黃偉哲立即召開跨局處防疫會議，成立應變小組，秉持「快速應變、徹底消毒、區域聯防」三...

全台禁廚餘餵豬 廚餘處理方式各縣市大不同

台中市梧棲區一處養豬場周三疑染非洲豬瘟，農業部下令全台禁止用廚餘餵豬，龐大的廚餘量少了養豬場去化後，何去何從成最大問題。...

加強豬肉及食品稽查 黃偉哲：台南滷肉飯等小吃安心吃

台南市政府衛生局連假期間持續稽查市售豬肉來源與標示，確保各式小吃如滷肉飯、焢肉飯用肉安全。自農業部公告禁止豬隻輸運及屠體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。