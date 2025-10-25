因應廚餘去化 中市環保局趕工擴大有機肥產能

台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，農業部宣布暫停廚餘餵豬，台中市環保局今天表示，以回收廚餘及有機堆肥製成的有機肥料「就是肥」供不應求，現階段全力趕工擴大產能。

台中市梧棲1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應後，農業部宣布暫停以廚餘餵豬，因應廚餘暫停養豬後去化問題，環保局表示，先前市府即推動廚餘資源循環再利用，將民眾日常生活中產生的廚餘，經厭氧處理及有機堆肥製成「就是肥」有機肥料，並委託各區農會協助銷售。

由於「就是肥」有機肥料受到農友好評，銷售供不應求，環保局指出，為讓更多農民與民眾方便購買，銷售據點已擴增至9處，同時為加速去化廚餘，將全力趕工擴大產能。

環保局說明，位於文山餘樂園廚餘堆肥場生產的堆肥產品，依肥料管理法取得肥料登記證，目前提供20公斤包裝產品，委託地區農會（南屯、西屯、大坑、工業區農會）、沙鹿區農會、龍井區農會、大安區農會、清水區農會及潭子區農會銷售。

為鼓勵民眾配合環保相關政策及宣導循環經濟，環保局表示，「就是肥」除20公斤包裝外，另有500公克包裝，透過定期舉辦資源回收兌換活動分發。

環保局強調，「就是肥」成果亮眼肥力充足，廚餘中富含有機質與營養成分，不僅能改善土壤結構、提升保水能力，更能促進微生物活性，對作物生長更有益，也是落實資源循環再利用最好的方式。