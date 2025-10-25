快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍，排隊進場倒廚餘。圖／何文海提供
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍，排隊進場倒廚餘。圖／何文海提供

全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。綠市議員質疑，掩埋是落後的行為，沒想到台中現在竟挖洞掩埋廚餘，且台中有8區、約台中一半人口、130多萬人的廚餘被指定送霧峰掩埋，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。環保局說，霧峰收屯區4區廚餘，廚餘堆肥依中央規範處置，採生物發酵降低異味防止汙染。

環保局說明，台中市4處指定掩埋場，文山掩埋場（市8區：中區、東區、西區、南區、北區、西屯、南屯、北屯）；后里掩埋場（山區：豐原、后里、東勢、石岡、新社、神岡、潭子、大雅及和平）；沙鹿掩埋場（海區：大甲、清水、外埔、大安、沙鹿、梧棲及龍井）；四、霧峰掩埋場（屯區：大里、太平、大肚及烏日）。

民進黨台中市議員何文海質疑，文山掩埋場堆肥，採曝曬廚餘的做法，期間滋生蚊蠅、惡臭，這是先進國家的做法嗎？

民進黨台中市議員張芬郁表示，60年前，台灣考察日本焚化爐政策，了解掩埋是落後的行為，沒想到台中現在還面臨這樣的問題，現在連廚餘也必須掩埋。

張芬郁痛批，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。霧峰象鼻坑掩埋場是合法的掩埋場嗎？近年被拿來堆置焚化爐飛灰已經很無奈，現在還規畫將台中市一半人口，包括北屯、北區、中區、西區、東南區、大里、太平、霧峰的廚餘運往霧峰挖洞掩埋，質疑盧秀燕沒有能力治理城市，要求盧向中央或外縣市求援解決。

環保局說，市府依照中央法令規定的堆肥處置方法，透過瀝乾拌合木屑等副資材、定期原料翻堆通風及半成品靜置熟化，讓廚餘加速發酵，最終製成有機肥循環再利用。堆肥處理過程中藉由發酵可降低臭味，且堆肥區設置於掩埋場內，場區鋪設不透水布、滲水收集送至廢水處理廠，環保局也將持續加強消毒與除臭。

台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍，排隊進場倒廚餘。圖／何文海提供
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍，排隊進場倒廚餘。圖／何文海提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供

非洲豬瘟 廚餘 台中市 民進黨

延伸閱讀

全台禁廚餘餵豬 廚餘處理方式各縣市大不同

影／台中議員罵廚餘曝曬引惡臭招蚊蠅 環保局長親上火線說明

怎麼丟霧沙沙！台中環局不准「廚餘瀝乾當垃圾丟」要破袋檢查

圖表看時事／台中疑爆非洲豬瘟 禍首是廚餘？病毒存活期、5大自保QA一次看

相關新聞

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

防堵非洲豬瘟，台北市市場處今偕衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場聯合稽查，3處的豬肉攤位因無溫體豬肉...

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男...

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置

全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。綠市議員質疑，掩埋是落後的行為，沒想到台中現在竟挖洞掩埋廚餘，且台中有8區...

台南526戶豬場稽查全數合格 用石灰築防疫「護城河」

因應台中出現非洲豬瘟陽性案例，台南市長黃偉哲立即召開跨局處防疫會議，成立應變小組，秉持「快速應變、徹底消毒、區域聯防」三...

全台禁廚餘餵豬 廚餘處理方式各縣市大不同

台中市梧棲區一處養豬場周三疑染非洲豬瘟，農業部下令全台禁止用廚餘餵豬，龐大的廚餘量少了養豬場去化後，何去何從成最大問題。...

加強豬肉及食品稽查 黃偉哲：台南滷肉飯等小吃安心吃

台南市政府衛生局連假期間持續稽查市售豬肉來源與標示，確保各式小吃如滷肉飯、焢肉飯用肉安全。自農業部公告禁止豬隻輸運及屠體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。