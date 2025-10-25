聽新聞
台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置
全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。綠市議員質疑，掩埋是落後的行為，沒想到台中現在竟挖洞掩埋廚餘，且台中有8區、約台中一半人口、130多萬人的廚餘被指定送霧峰掩埋，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。環保局說，霧峰收屯區4區廚餘，廚餘堆肥依中央規範處置，採生物發酵降低異味防止汙染。
環保局說明，台中市4處指定掩埋場，文山掩埋場（市8區：中區、東區、西區、南區、北區、西屯、南屯、北屯）；后里掩埋場（山區：豐原、后里、東勢、石岡、新社、神岡、潭子、大雅及和平）；沙鹿掩埋場（海區：大甲、清水、外埔、大安、沙鹿、梧棲及龍井）；四、霧峰掩埋場（屯區：大里、太平、大肚及烏日）。
民進黨台中市議員何文海質疑，文山掩埋場堆肥，採曝曬廚餘的做法，期間滋生蚊蠅、惡臭，這是先進國家的做法嗎？
民進黨台中市議員張芬郁表示，60年前，台灣考察日本焚化爐政策，了解掩埋是落後的行為，沒想到台中現在還面臨這樣的問題，現在連廚餘也必須掩埋。
張芬郁痛批，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。霧峰象鼻坑掩埋場是合法的掩埋場嗎？近年被拿來堆置焚化爐飛灰已經很無奈，現在還規畫將台中市一半人口，包括北屯、北區、中區、西區、東南區、大里、太平、霧峰的廚餘運往霧峰挖洞掩埋，質疑盧秀燕沒有能力治理城市，要求盧向中央或外縣市求援解決。
環保局說，市府依照中央法令規定的堆肥處置方法，透過瀝乾拌合木屑等副資材、定期原料翻堆通風及半成品靜置熟化，讓廚餘加速發酵，最終製成有機肥循環再利用。堆肥處理過程中藉由發酵可降低臭味，且堆肥區設置於掩埋場內，場區鋪設不透水布、滲水收集送至廢水處理廠，環保局也將持續加強消毒與除臭。
