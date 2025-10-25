聽新聞
北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量
防堵非洲豬瘟，台北市市場處今偕衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場聯合稽查，3處的豬肉攤位因無溫體豬肉可販售，皆已自行停業，待農業部禁宰禁運政策結束後才會復業。台北市長蔣萬安說，中央下令禁宰5天，確實供應量會減。
豬禁宰5天會影響台北市場供應嗎? 蔣萬安表示，中央因為下令禁宰了5天，所以確實供應量會減少，北市府會持續來進行防疫的措施，更重要的是一定要守住防線，確保民眾食的安全。當然中央也會根據各縣、市不同的狀況來調配供給量。
繼稽查環南市場、西寧市場、南門市場、西寧市場、龍城市場、士林市場、大直市場、北投市場，市場處今持續偕同衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場聯合稽查。
市場處表示，3處市場的豬肉攤位因無溫體豬肉可販售，皆已自行停業，待農業部禁宰禁運政策結束後才會復業。市場處將持續跨局處聯合稽查，並配合農業部及市府防疫指揮體系指令，根據疫情滾動調整措施，確保北市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。
