台南526戶豬場稽查全數合格 用石灰築防疫「護城河」
因應台中出現非洲豬瘟陽性案例，台南市長黃偉哲立即召開跨局處防疫會議，成立應變小組，秉持「快速應變、徹底消毒、區域聯防」三原則，強化市內豬隻及豬肉防疫管控，確保小吃用肉安全。
農業局長李芳林表示，最新稽查結果顯示，本市12戶高風險廚餘養豬場已全面停止使用廚餘餵豬，改用飼料飼養，豬隻健康狀況正常，並在場區外圍撒生石灰築起防疫「護城河」。
24日會同畜產科等單位再次進行廚餘養豬戶聯合稽查，確認豬場一切符合規定；全市526戶養豬場，加強疫調及稽查並提供消毒藥劑以加強場內自主防疫；市內兩處肉品市場已張貼禁運公告及違規罰則宣導圖卡，化製場斃死豬隻採樣監測持續進行。
農業局呼籲養豬場嚴守門禁、懸掛「防疫期間 謝絕參訪」告示，落實人車消毒及場區清潔消毒，避免外來訪客及跨場拜訪，降低病毒傳入風險。若發現豬隻異常死亡，請立即通報動保處（06-6323039）。
