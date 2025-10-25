加強豬肉及食品稽查 黃偉哲：台南滷肉飯等小吃安心吃

台南市政府衛生局連假期間持續稽查市售豬肉來源與標示，確保各式小吃如滷肉飯、焢肉飯用肉安全。自農業部公告禁止豬隻輸運及屠體搬運至10月24日止，市府共查核67家次，其中包括10處市場35家攤販，31家符合規定，4家限期改正。餐飲業6家、養豬場1家及食品製造業25家查核結果均合格。

衛生局局長李翠鳳指出，非洲豬瘟只感染豬隻，不會傳染人類。市售豬肉經合法屠宰及檢驗合格，即便病毒存在，經烹煮至70℃以上即可完全失活。建議民眾選購標有產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）或屠宰衛生檢查合格標章的豬肉，並徹底烹煮。

市長黃偉哲強調，非洲豬瘟是只會影響豬隻的病毒，與人類的健康並無直接關聯，只要遵循正確的肉品選購和烹煮方法，豬肉依然是營養豐富、安全的食物選擇，請民眾放心享用台南在地美食如焢肉飯、滷肉飯等。