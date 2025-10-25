快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

加強豬肉及食品稽查 黃偉哲：台南滷肉飯等小吃安心吃

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局連假加強豬肉及相關食品稽查。圖／衛生局提供
台南市衛生局連假加強豬肉及相關食品稽查。圖／衛生局提供

台南市政府衛生局連假期間持續稽查市售豬肉來源與標示，確保各式小吃如滷肉飯、焢肉飯用肉安全。自農業部公告禁止豬隻輸運及屠體搬運至10月24日止，市府共查核67家次，其中包括10處市場35家攤販，31家符合規定，4家限期改正。餐飲業6家、養豬場1家及食品製造業25家查核結果均合格。

衛生局局長李翠鳳指出，非洲豬瘟只感染豬隻，不會傳染人類。市售豬肉經合法屠宰及檢驗合格，即便病毒存在，經烹煮至70℃以上即可完全失活。建議民眾選購標有產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）或屠宰衛生檢查合格標章的豬肉，並徹底烹煮。

市長黃偉哲強調，非洲豬瘟是只會影響豬隻的病毒，與人類的健康並無直接關聯，只要遵循正確的肉品選購和烹煮方法，豬肉依然是營養豐富、安全的食物選擇，請民眾放心享用台南在地美食如焢肉飯、滷肉飯等。

市府強調已加強疫區監控及豬肉管制，民眾若發現疑似來源不明肉品應立即通報，勿購買或食用。食品安全相關諮詢可撥0800-285-000。

台南市衛生局連假加強豬肉及相關食品稽查。圖／衛生局提供
台南市衛生局連假加強豬肉及相關食品稽查。圖／衛生局提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

網羅全國頂尖藝術盆栽 大台南花菓盆栽協會連3天民治市政中心辦展

影／議員質詢水庫種電上演「敲碎光電板秀」 黃偉哲：竹竿湊菜刀

台灣疑現首例非洲豬瘟 黃偉哲：撥付千萬元因應

相關新聞

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

防堵非洲豬瘟，台北市市場處今偕衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場聯合稽查，3處的豬肉攤位因無溫體豬肉...

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男...

台中130萬人廚餘埋霧峰？議員批難接受 市府：依中央規範處置

全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。綠市議員質疑，掩埋是落後的行為，沒想到台中現在竟挖洞掩埋廚餘，且台中有8區...

台南526戶豬場稽查全數合格 用石灰築防疫「護城河」

因應台中出現非洲豬瘟陽性案例，台南市長黃偉哲立即召開跨局處防疫會議，成立應變小組，秉持「快速應變、徹底消毒、區域聯防」三...

全台禁廚餘餵豬 廚餘處理方式各縣市大不同

台中市梧棲區一處養豬場周三疑染非洲豬瘟，農業部下令全台禁止用廚餘餵豬，龐大的廚餘量少了養豬場去化後，何去何從成最大問題。...

加強豬肉及食品稽查 黃偉哲：台南滷肉飯等小吃安心吃

台南市政府衛生局連假期間持續稽查市售豬肉來源與標示，確保各式小吃如滷肉飯、焢肉飯用肉安全。自農業部公告禁止豬隻輸運及屠體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。