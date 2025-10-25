聽新聞
拚防疫！台中168場養豬場巡查 中央下令明午前全面完成
非洲豬瘟中央前進應變所今日明確要求台中市政府必須在明天10月26日中午12點前，完成全市168場養豬場的巡查任務，同時須完成所有關聯場的採檢工作；此外，與梧棲確診場有關聯的40處豬場，分布在台中、彰化、苗栗三縣市，也必須同步完成採檢，作為中央通報新一輪防疫報告的重要依據。
台中市農業局表示，自10月22日起啟動全市養豬場的大規模檢查，12支分隊總動員，382人投入防疫，除168場養豬場列為重點巡查對象外，全市168場養豬場中，截至25日上午，已完成117場巡查（覆蓋率約70%進度），健康情形均屬正常。
農業局動員12支防疫大隊，包括獸醫師、公務人員、協力學生與檢驗技術員，各分隊將負責不同區域，總計382人參與，從沿海的梧棲、清水，到山區的東勢、新社，全面展開巡查，每場至少執行三項檢測，現場健康觀察、血液與咽喉拭子採樣、環境與飼料分析，梧棲確診場3公里內周邊6場皆已完成消毒與重取樣，太平、豐原區化製車關聯場2場仍持續監測，為最後通報項目。
由於所有密集部署是為未來解除管制鋪路，所有檢體將集中送往中興大學及防檢署實驗室進行雙軌檢測，確保24小時內出具結果，目前所有已完成巡查場均採集血液與拭子樣本共1248份，截至目前PCR檢測皆為陰性，預計10月26日中午完成剩餘56場後，進行全數檢體比對，確認全市畜牧場達到「零擴散」狀態，並於當日下午報農業部防疫平台，做為下周一中央是否解除禁運禁宰的重要判斷依據。
