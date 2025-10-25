非洲豬瘟破口？批盧市府「逢龍必反」 林佳龍：踐踏全民20年努力

台中爆發國內首例斃死豬驗出非洲豬瘟核酸陽性，外交部長、台中前市長林佳龍今批評，盧市府的「逢龍必反」與連串防疫應變失誤，不只是執政不力，更是對全台人民20年努力的踐踏，甚至將農畜產業與國家食安的信任基礎付之一炬。

林佳龍今在臉書以「從率全台之先首座生質能源廠、到全台非洲豬瘟防疫破口」為題發文表示，台中爆出非洲豬瘟確診案例，震撼全台畜牧與食品產業，也讓外埔生質能源廠再度成為焦點。

林佳龍指出，這座他市長任內推動、環保署前署長李應元大力支持的全國首座以廚餘轉化能源的資源循環能源示範廠，曾領先全台，卻在盧市府上任後被打成弊案。原先持續擴建的第二期熟廚餘處理設施被擱置延宕；應全面推動的家戶生廚餘桶配套遭到汙名化，讓整體從「廚餘、處理、能源、再利用、永續」的循環鏈，硬生生被切斷。

他批評，盧秀燕上任後「逢龍必反」，盧市府「逢龍必反」，不僅不僅對外埔綠能生態園區案政策打壓，甚至以「弊案查辦」為名，試圖清算前市府團隊。對民眾配合收運的重要配套措施也提告，雖最終查無不法，但傷害已造成，導致環保團隊士氣低落、廠商投資卻步、工程進度延宕。

林佳龍指出，外埔生質能源廠僅完成第一期建置，年處理量約2.7萬噸，原預計2022年底前完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前，原規畫的稻稈氣化發電廠更於2023年終止契約。民眾廚餘桶配套缺乏宣導，分類不確實，增加環保局額外處理成本。

他指出，在這樣的政策空窗下，台中爆發非洲豬瘟，調查指向「廚餘餵豬」的風險可能成為防疫破口。當廚餘分類鬆散、處理延宕、再利用失衡，病毒突破防線、入侵台灣，就不是意外，而是主政者錯誤決策的代價。