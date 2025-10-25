新北養豬場皆停止廚餘餵養 查核35家業者無使用來源不明豬肉

國內非洲豬瘟防疫進入關鍵期，24日新北市政府15個局處依照任務分工表持續防疫，針對有關疑似混有案例場之豬隻經屠宰加工後流入新北市，衛生局要求停止販售，並將採集該批肉製品送往北區初篩實驗室檢驗。

為全面防堵疫情擴散，10月24日農業部召開中央非洲豬瘟災害應變中心會議，新北市應變中心主動反映疑似混有台中梧棲案例場的豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游，衛生局已立即前往稽查，並要求業者即刻停止販售，為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒以立即阻絕疫情擴散風險，衛生局將採集該批肉製品送北區台灣大學初篩實驗室檢驗。

另環保局掌握，該批肉製品流向新北4家廚餘養豬場。經聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。已提醒豬農應持續注意豬隻健康狀況，加強消毒防疫。

市府表示，持續針對市售食品通路加強查核肉品來源及防疫宣導，截至10月24日，共計查核35家業者，均無使用來路不明的肉品。衛生局提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會影響食品安全，烹調時豬肉務必澈底加熱完全煮熟，民眾無須過度恐慌。