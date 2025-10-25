快訊

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

獨／捕獲野生館長！桃機掀暴動「去北京12天」行程爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

新北養豬場皆停止廚餘餵養 查核35家業者無使用來源不明豬肉

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。圖／新北市動保處提供
聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。圖／新北市動保處提供

國內非洲豬瘟防疫進入關鍵期，24日新北市政府15個局處依照任務分工表持續防疫，針對有關疑似混有案例場之豬隻經屠宰加工後流入新北市，衛生局要求停止販售，並將採集該批肉製品送往北區初篩實驗室檢驗。

為全面防堵疫情擴散，10月24日農業部召開中央非洲豬瘟災害應變中心會議，新北市應變中心主動反映疑似混有台中梧棲案例場的豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游，衛生局已立即前往稽查，並要求業者即刻停止販售，為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒以立即阻絕疫情擴散風險，衛生局將採集該批肉製品送北區台灣大學初篩實驗室檢驗。

另環保局掌握，該批肉製品流向新北4家廚餘養豬場。經聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。已提醒豬農應持續注意豬隻健康狀況，加強消毒防疫。

市府表示，持續針對市售食品通路加強查核肉品來源及防疫宣導，截至10月24日，共計查核35家業者，均無使用來路不明的肉品。衛生局提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會影響食品安全，烹調時豬肉務必澈底加熱完全煮熟，民眾無須過度恐慌。

為配合中央「全面禁止廚餘養豬」政策，環保局已確保新北產生的養豬廚餘全數改由焚化處理。統計自10月22日至24日下午2時，共計處理128車次、518公噸廚餘，處理作業正常順暢。此外，環保局於24日完成轄內37家養豬場再次訪視與防疫宣導，持續督導飼養環境清潔消毒，落實場區自主防疫措施，防止疫情入侵。

聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。圖／新北市動保處提供
聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。圖／新北市動保處提供
環保稽查員前往畜牧場查核停止廚餘養豬狀況，並投擲宣導文件。圖／新北市動保處提供
環保稽查員前往畜牧場查核停止廚餘養豬狀況，並投擲宣導文件。圖／新北市動保處提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

廚餘當垃圾丟？各縣市做法不一 中央重申：瀝乾水後分類 不能當垃圾

疑染疫場豬肉製品流新北 市府要求停售採檢送驗

影／虛驚一場！彰化一養豬場傳豬隻暴斃 檢測結果為陰性

怎麼丟霧沙沙！台中環局不准「廚餘瀝乾當垃圾丟」要破袋檢查

相關新聞

彰化5非洲豬瘟關聯場採檢全數陰性 芬園4死豬排除感染「解除警報」

台中梧棲區一處養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，彰化縣共有5處關聯場，包括芬園鄉發生四頭病死豬的關聯場，經彰化縣動物防疫所...

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男...

影／追病豬肉！大榮貨運載300公斤抵高雄閃稽查 衛生局：最重罰300萬

台中爆發非洲豬瘟疫情，高市衛生局日前接獲彰化通報疑似非洲豬瘟肉品運抵高雄，追查發現貨品在大榮貨運大寮營業所，尚未卸載，雖...

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

防堵疑非洲豬瘟疫情擴散，22日起全國豬隻禁運禁宰。台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕在IG發表影片，她表示，...

禁運禁宰影響小吃攤、豬肉攤 台中市府：雞魚蛋價格穩定

全台豬隻禁運禁宰5天，小吃攤、豬肉攤被迫停業，受影響甚鉅。台中市長盧秀燕表示，市府關心的主要是疫情影響產業物價供銷，已請...

新北養豬場皆停止廚餘餵養 查核35家業者無使用來源不明豬肉

國內非洲豬瘟防疫進入關鍵期，24日新北市政府15個局處依照任務分工表持續防疫，針對有關疑似混有案例場之豬隻經屠宰加工後流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。