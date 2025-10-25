快訊

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

獨／捕獲野生館長！桃機掀暴動「去北京12天」行程爆滿

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化5非洲豬瘟關聯場採檢全數陰性 芬園4死豬排除感染「解除警報」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，經動防所送檢後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性，這家養豬場大門掛有「防疫期間，人車管制，阻絕病源」，顯示重視防疫。記者黃仲裕／攝影
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，經動防所送檢後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性，這家養豬場大門掛有「防疫期間，人車管制，阻絕病源」，顯示重視防疫。記者黃仲裕／攝影

台中梧棲區一處養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，彰化縣共有5處關聯場，包括芬園鄉發生四頭病死豬的關聯場，經彰化縣動物防疫所緊急採檢後，檢驗結果今天上午出爐，均為非洲豬瘟病毒核酸陰性，暫時解除了警報，也讓防疫人員及民眾鬆了口氣。

彰化縣政府表示，為防範非洲豬瘟疫情擴散，針對化製車關聯場3場位於芬園鄉、運豬車關聯場分別位在花壇鄉及伸港鄉各1場，共5場非洲豬瘟疑似案例場關聯場，從10月22日起，彰化縣動物防疫所即啟動移動管制措施，期間每日監測豬隻健康狀況與是否有異常死亡情形。經過縣府動物防疫所嚴密追蹤，管制期間各場豬隻健康情形均良好，未出現異常症狀。

其中，位於貓羅溪畔的芬園鄉一處養有2500頭豬的養豬場，由於運送病死豬的化製車，曾進入台中梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，成為此案的關聯場，農業部防檢署本月22日通知彰化動防所，表示這場關聯場出現4隻死豬，要求動防所關聯場採樣，請飼主提供死亡豬隻供採樣用。

由於為了方便採樣，飼主昨天先將4隻凍的死豬隻移到豬舍門口，準備昨天早上採樣，卻被路過民眾發現，疑為因非洲豬瘟死亡，在網路披露，引發染疫疑慮。記者今早前往這家養豬場了解，飼主表示過程就如報導 一樣，其餘不願多談。

這四頭死豬昨由動防所緊急送往專業單位檢驗，縣府表示，經過基因比對，今天早上初步排除感染非洲豬瘟。

彰化縣動物防所表示，據防檢署規定，養豬場飼養500頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過2%即10頭即視為異常死亡，芬園這處養豬場近日死亡隻數分別為10月19日1頭、22日3頭、23日5頭、24日2頭，以此一擁有2500頭規模的養豬場而言，並無異常死亡情況，防疫人員當就判斷與非洲豬瘟無關，經檢驗後，今天上午獲得證實。

彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，經動防所送檢後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性，讓防疫人員及民眾鬆了口氣 。記者黃仲裕／攝影
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，經動防所送檢後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性，讓防疫人員及民眾鬆了口氣 。記者黃仲裕／攝影
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，動防所防疫人員前往消毒，並採檢送驗後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性 。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，動防所防疫人員前往消毒，並採檢送驗後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性 。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，經動防所送檢後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性，讓防疫人員及民眾鬆了口氣 。記者黃仲裕／攝影
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場，被發現場外置放4隻死豬引發疑慮，經動防所送檢後，今天上午確認非洲豬瘟病毒核酸陰性，讓防疫人員及民眾鬆了口氣 。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

彰化芬園關聯場死豬不是非洲豬瘟！防檢署：全台40關聯場全陰性

疑染疫場豬肉製品流新北 市府要求停售採檢送驗

彰化5關聯養豬場緊急採驗 結果皆非洲豬瘟陰性

影／虛驚一場！彰化一養豬場傳豬隻暴斃 檢測結果為陰性

相關新聞

彰化5非洲豬瘟關聯場採檢全數陰性 芬園4死豬排除感染「解除警報」

台中梧棲區一處養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，彰化縣共有5處關聯場，包括芬園鄉發生四頭病死豬的關聯場，經彰化縣動物防疫所...

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男...

影／追病豬肉！大榮貨運載300公斤抵高雄閃稽查 衛生局：最重罰300萬

台中爆發非洲豬瘟疫情，高市衛生局日前接獲彰化通報疑似非洲豬瘟肉品運抵高雄，追查發現貨品在大榮貨運大寮營業所，尚未卸載，雖...

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

防堵疑非洲豬瘟疫情擴散，22日起全國豬隻禁運禁宰。台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕在IG發表影片，她表示，...

新北養豬場皆停止廚餘餵養 查核35家業者無使用來源不明豬肉

國內非洲豬瘟防疫進入關鍵期，24日新北市政府15個局處依照任務分工表持續防疫，針對有關疑似混有案例場之豬隻經屠宰加工後流...

彰化芬園關聯場死豬不是非洲豬瘟！防檢署：全台40關聯場全陰性

台中爆發非洲豬瘟疑雲，中央地方合作疫調，鎖定與案例場聯繫的40家關聯場採檢；昨彰化芬園的關聯場有4頭豬隻死亡，今檢驗呈陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。