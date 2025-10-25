聽新聞
彰化5非洲豬瘟關聯場採檢全數陰性 芬園4死豬排除感染「解除警報」
台中梧棲區一處養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，彰化縣共有5處關聯場，包括芬園鄉發生四頭病死豬的關聯場，經彰化縣動物防疫所緊急採檢後，檢驗結果今天上午出爐，均為非洲豬瘟病毒核酸陰性，暫時解除了警報，也讓防疫人員及民眾鬆了口氣。
彰化縣政府表示，為防範非洲豬瘟疫情擴散，針對化製車關聯場3場位於芬園鄉、運豬車關聯場分別位在花壇鄉及伸港鄉各1場，共5場非洲豬瘟疑似案例場關聯場，從10月22日起，彰化縣動物防疫所即啟動移動管制措施，期間每日監測豬隻健康狀況與是否有異常死亡情形。經過縣府動物防疫所嚴密追蹤，管制期間各場豬隻健康情形均良好，未出現異常症狀。
其中，位於貓羅溪畔的芬園鄉一處養有2500頭豬的養豬場，由於運送病死豬的化製車，曾進入台中梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，成為此案的關聯場，農業部防檢署本月22日通知彰化動防所，表示這場關聯場出現4隻死豬，要求動防所關聯場採樣，請飼主提供死亡豬隻供採樣用。
由於為了方便採樣，飼主昨天先將4隻凍的死豬隻移到豬舍門口，準備昨天早上採樣，卻被路過民眾發現，疑為因非洲豬瘟死亡，在網路披露，引發染疫疑慮。記者今早前往這家養豬場了解，飼主表示過程就如報導 一樣，其餘不願多談。
這四頭死豬昨由動防所緊急送往專業單位檢驗，縣府表示，經過基因比對，今天早上初步排除感染非洲豬瘟。
彰化縣動物防所表示，據防檢署規定，養豬場飼養500頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過2%即10頭即視為異常死亡，芬園這處養豬場近日死亡隻數分別為10月19日1頭、22日3頭、23日5頭、24日2頭，以此一擁有2500頭規模的養豬場而言，並無異常死亡情況，防疫人員當就判斷與非洲豬瘟無關，經檢驗後，今天上午獲得證實。
