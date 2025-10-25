非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國內爆發首例非洲豬瘟，農業部公告全面禁止廚餘養豬。圖/聯合報系資料照片
台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男分析，這顯示病毒來源並非中國大陸，而是越南，然而部分綠營人士將疫情政治化、忽略防疫重點。

沈政男指出，非洲豬瘟共有二十多種基因型，中國與越南原本都屬第二型，但近年陸續出現結合第一型與第二型的「重組病毒株」，這類病毒DNA混入外來片段，毒性更強、傳播力更高。越南去年出現重組病毒後疫情難以控制，如今台灣發現相似病毒株，推測可能與越南相關。

「既然病毒出現在梧棲，也可能與船運走私有關。」沈政男指出，若病毒基因與越南重組型相近，來源就不太可能是中國。他批評綠營有人把疫情歸咎於「中國月餅」或「中國來的病毒」，是「為了抗中保台而硬扯」，缺乏科學依據。

對於有綠營人士指藍白陣營刪減非洲豬瘟防疫宣傳預算，沈政男質疑，宣導有宣導給越南走私船看嗎？他認為，真正的問題在於長期存在的走私肉品市場，而非國內宣導不足。

沈政男表示，台灣過去也有越南豬肉走私，當地疫情曾一度受控，未造成影響，如今越南出現毒性更強的重組病毒株，才可能經由走私肉品傳入台灣。他強調，若要釐清疫情傳播鏈，必須調查走私來源與消費通路。

對於外界討論是否與移工族群有關，沈政男表示，不願針對越南移工做標籤化指控，但若確認病毒源自越南，就應提出對應防疫策略。他說，台灣社會對非法移工與走私議題長期忽視，如今恐怕正付出代價。

此外，針對賴清德總統過去提到「廚餘若不餵豬，病毒會四處流竄」的說法，沈政男直言沒有科學根據。他指出，不禁廚餘餵豬是基於環保考量，而非防疫策略問題，即使全面禁用廚餘，也無法阻擋重組病毒株擴散。

沈政男批評，政府防疫過度強調邊境查驗與宣導，「整天在機場翻行李的意義何在？」他認為，非洲豬瘟疫情爆發以來，亞洲各國幾乎無法有效控制，重點應放在「境內圍堵」而非「國門防堵」。

非洲豬瘟 廚餘 沈政男

