彰化芬園關聯場死豬不是非洲豬瘟！防檢署：全台40關聯場全陰性

台中爆發非洲豬瘟疑雲，中央地方合作疫調，鎖定與案例場聯繫的40家關聯場採檢；昨彰化芬園的關聯場有4頭豬隻死亡，今檢驗呈陰性。防檢署表示，目前40家關聯場都已驗完，全部呈陰性，另外還有5家關聯的屠宰場，陸續送驗中。

彰化芬園的一處養豬場被列為非洲豬瘟關聯場，因進入過台中梧棲案場的化製車也曾進入該場，不過昨天有民眾赫然發現，芬園場門口擺放著4頭斃死豬，引發外界擔憂是否是非洲豬瘟擴散死亡；經過專業單位檢驗，今天上午初步排除是非洲豬瘟。

非洲豬瘟前進應變所今天上午開例行記者會，防檢署台中分署副組長余俊明報告，目前針對案場的化製車運輸關聯場、活豬運輸車輛關聯場完成初步採驗，分別是台中34場、彰化5場、苗栗1場，檢驗結果全部呈現陰性。

余俊明補充，除了關聯豬場，前進應變所也針對關聯的屠宰場檢驗，一共有5場，其中2場已經採檢完成，正在送驗中，3場尚未採檢，待後續進行；應變所會持續關注每個場的豬隻健康，隨疫調結果盤點採檢，也要求飼主發現異常主動通報。

台中市動保處表示，除了轄內34場關聯豬場已完成採樣、疫調與移動管制，全市168場廚餘養豬場中，已完成117場的訪視，目前沒有發現異常死亡。