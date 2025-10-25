廚餘當垃圾丟？各縣市做法不一 中央重申：瀝乾水後分類 不能當垃圾
台中爆非洲豬瘟疑雲，農業部下令全台禁止以廚餘餵豬，如何處理廚餘成大問題，部分縣市推出「熟廚餘瀝乾水當垃圾丟」的作法，環境部今天重申，廚餘清運維持原本體系，不要變更，瀝乾水做好分類，否則可能會改變民眾養成已久的習慣。
全台每日平均廚餘超過2000公噸，其中超過60%餵豬，非洲豬瘟疑雲爆發後，農業部禁止廚餘餵豬15天，不過各縣市的堆肥化、生質能源化設備量能不足，每天約有近500公噸廚餘要焚化掩埋。部分縣市如新北市推出新策略，熟廚餘瀝乾後直接丟垃圾車。
非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，媒體詢問是否有「廚餘瀝乾水分丟垃圾車」？且台中市轄內也出現2套作法，教育局轄下公立學校廚餘以原本方式清運，但有私立學校把廚餘瀝乾當一般垃圾丟，這部分是否要統一？
環境部管理署副署長林左祥表示，中央沒有推行「廚餘瀝乾水分當垃圾丟」，維持原來清運體系不變，只是強調把水分瀝乾減少總量，廚餘還是廚餘，不能當垃圾丟。
林左祥指出，廚餘能否餵豬還須要審慎評估，且縱使未來可能決定廚餘全部要堆肥或生質能源化，也要和垃圾分開；全國民眾好不容易養成廚餘、垃圾分開的好習慣，一旦改變就會讓民眾無所適從，呼籲全國各縣市，不要把廚餘瀝乾丟垃圾，要維持原來清運體系。
台中市環保局長陳宏益也說，台中市會一路跟著環境部的政策，希望民眾維持原來的廚餘、垃圾分開丟習慣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言