快訊

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

獨／捕獲野生館長！桃機掀暴動「去北京12天」行程爆滿

廚餘當垃圾丟？各縣市做法不一 中央重申：瀝乾水後分類 不能當垃圾

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
環境部管理署副署長林左祥強調，中央沒有推行「廚餘瀝乾水分當垃圾丟」，還是要維持原來作法做好分類，不然會讓民眾無所適從。記者陳敬丰／攝影
環境部管理署副署長林左祥強調，中央沒有推行「廚餘瀝乾水分當垃圾丟」，還是要維持原來作法做好分類，不然會讓民眾無所適從。記者陳敬丰／攝影

台中爆非洲豬瘟疑雲，農業部下令全台禁止以廚餘餵豬，如何處理廚餘成大問題，部分縣市推出「熟廚餘瀝乾水當垃圾丟」的作法，環境部今天重申，廚餘清運維持原本體系，不要變更，瀝乾水做好分類，否則可能會改變民眾養成已久的習慣。

全台每日平均廚餘超過2000公噸，其中超過60%餵豬，非洲豬瘟疑雲爆發後，農業部禁止廚餘餵豬15天，不過各縣市的堆肥化、生質能源化設備量能不足，每天約有近500公噸廚餘要焚化掩埋。部分縣市如新北市推出新策略，熟廚餘瀝乾後直接丟垃圾車。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，媒體詢問是否有「廚餘瀝乾水分丟垃圾車」？且台中市轄內也出現2套作法，教育局轄下公立學校廚餘以原本方式清運，但有私立學校把廚餘瀝乾當一般垃圾丟，這部分是否要統一？

環境部管理署副署長林左祥表示，中央沒有推行「廚餘瀝乾水分當垃圾丟」，維持原來清運體系不變，只是強調把水分瀝乾減少總量，廚餘還是廚餘，不能當垃圾丟。

林左祥指出，廚餘能否餵豬還須要審慎評估，且縱使未來可能決定廚餘全部要堆肥或生質能源化，也要和垃圾分開；全國民眾好不容易養成廚餘、垃圾分開的好習慣，一旦改變就會讓民眾無所適從，呼籲全國各縣市，不要把廚餘瀝乾丟垃圾，要維持原來清運體系。

台中市環保局長陳宏益也說，台中市會一路跟著環境部的政策，希望民眾維持原來的廚餘、垃圾分開丟習慣。

台中爆發非洲豬瘟疑雲，農業部禁止廚餘餵豬15天，廚餘處理成大問題，是否瀝乾丟一般垃圾，各縣市做法不一。記者趙容萱／攝影
台中爆發非洲豬瘟疑雲，農業部禁止廚餘餵豬15天，廚餘處理成大問題，是否瀝乾丟一般垃圾，各縣市做法不一。記者趙容萱／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

疑染疫場豬肉製品流新北 市府要求停售採檢送驗

怎麼丟霧沙沙！台中環局不准「廚餘瀝乾當垃圾丟」要破袋檢查　

圖表看時事／台中疑爆非洲豬瘟 禍首是廚餘？病毒存活期、5大自保QA一次看

全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

相關新聞

彰化5非洲豬瘟關聯場採檢全數陰性 芬園4死豬排除感染「解除警報」

台中梧棲區一處養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，彰化縣共有5處關聯場，包括芬園鄉發生四頭病死豬的關聯場，經彰化縣動物防疫所...

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

台灣出現疑似非洲豬瘟案例，農業部與專家指出，經基因鑑定，病毒可能來自「越南第一型、第二型重組病毒株」。醫師、評論家沈政男...

影／追病豬肉！大榮貨運載300公斤抵高雄閃稽查 衛生局：最重罰300萬

台中爆發非洲豬瘟疫情，高市衛生局日前接獲彰化通報疑似非洲豬瘟肉品運抵高雄，追查發現貨品在大榮貨運大寮營業所，尚未卸載，雖...

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

防堵疑非洲豬瘟疫情擴散，22日起全國豬隻禁運禁宰。台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕在IG發表影片，她表示，...

新北養豬場皆停止廚餘餵養 查核35家業者無使用來源不明豬肉

國內非洲豬瘟防疫進入關鍵期，24日新北市政府15個局處依照任務分工表持續防疫，針對有關疑似混有案例場之豬隻經屠宰加工後流...

彰化芬園關聯場死豬不是非洲豬瘟！防檢署：全台40關聯場全陰性

台中爆發非洲豬瘟疑雲，中央地方合作疫調，鎖定與案例場聯繫的40家關聯場採檢；昨彰化芬園的關聯場有4頭豬隻死亡，今檢驗呈陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。