影／追病豬肉！大榮貨運載300公斤抵高雄閃稽查 衛生局：最重罰300萬

台中爆發非洲豬瘟疫情，高市衛生局日前接獲彰化通報疑似非洲豬瘟肉品運抵高雄，追查發現貨品在大榮貨運大寮營業所，尚未卸載，雖成功攔截肉品，但業者一度規避查核，延誤通報車輛去向，經強制要求後才配合封存問題肉品，並全面清消，今依違反食安法對大榮貨運裁罰3萬至300萬元。

衛生局指出，23日接獲彰化縣衛生局通報，指疑似非洲豬瘟肉品經由大榮貨運運抵高雄，隨即展開調查，確認該批肉品自彰化運往高雄後，原欲送達高雄業者，但業者接獲通知已拒收，貨品仍置於小貨車上未卸載。

稽查人員當天下午近5時抵達大寮大發營業所，立即對該批肉品封存，不過，貨運業者起初規避配合調查，未明確說明彰化至高雄的物流車去向，直到晚間6時30分，經衛生局稽查員依法強力要求，業者才被動透露該車仍停放於營業所內。稽查人員隨即進入現場，對車輛與廠區全面清消。

衛生局指出，大榮貨運刻意規避、妨礙調查，已違反食品安全衛生管理法第47條第11款規定，將依規處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。衛生局強調，業者不配合查核，將大幅增加高雄市食安風險，絕不容寬貸。

針對農業部宣布台中市通報疑似非洲豬瘟案例，彰化縣衛生局通知該批問題豬肉已出貨至高雄，衛生局立即追查，確認該批肉品共30件、約300公斤仍在物流車上。當日下午，衛生局會同農業局動保處前往封存，並由稽查員穿著全罩式防護衣進行全車與廠區清消，限制貨品移動，確認疑似問題肉品未流入市面。

經查，該批豬肉與同車蝦子共計45件貨品，抵達大榮貨運轉運站後，高雄業者即拒收退回，衛生局確認，全車貨品未落地未進入市場流通，當場拉起封鎖線，對貨車、駕駛及環境全面消毒，杜絕二次汙染。

高雄市政府食安小組昨由衛生局長黃志中率隊，結合各區衛生所、行政暨國際處消保官、經發局、動保處及農業局，成立聯合稽查小組，兵分多路前往餐飲業、市場攤商、東南亞超市、團購門市等通路，全面查驗豬肉產品來源，要求業者出示合法進貨單據。全市共稽查299家業者，結果均符合規定，確認市售通路未販售來路不明肉品。

黃志中說明，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃ 70分鐘、60℃ 20分鐘或70℃即可失活，至於國內屠宰場皆有駐場獸醫師逐隻檢查，肉品出場前亦均經檢驗合格。