疑染疫場豬肉製品流新北 市府要求停售採檢送驗

中央社／ 新北25日電
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，農業部公告全面禁止廚餘養豬。圖/聯合報系資料照片
新北市府今天表示，疑染非洲豬瘟的養豬場豬隻，屠宰加工後流入新北，已要求停止販售，並採檢送驗。肉製品流向4家廚餘養豬場，目前已經停止廚餘飼養，監控養豬場豬隻健康。

市政府今天上午發布新聞表示，為防堵非洲豬瘟疫情擴散，農業部24日召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議時，新北市應變中心主動反映，疑似混有台中梧棲案例場豬隻，經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游。

市府說，衛生局已立即前往稽查，並要求業者停止販售；為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒，衛生局採集該批肉製品送北區台灣大學初篩實驗室檢驗，以阻絕疫情擴散風險。

另外，環保局掌握，該批肉製品流向新北市4家廚餘養豬場。經聯合稽查小組24日訪視，確認養豬場都已停止以廚餘飼養，監控養豬場的豬隻都健康。已提醒養豬農民應持續注意豬隻健康狀況，加強消毒防疫。

環保局說，配合中央「全面禁止廚餘養豬」政策，新北養豬廚餘全數改由焚化處理。統計22日至24日下午2時，共處理128車次、518公噸廚餘。目前，訪視與宣導37家養豬場，督導落實飼養環境自主防疫。

市府說，針對市售食品通路加強查核35家肉品來源，都沒有使用來路不明的肉品。衛生局提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會影響食品安全，烹調豬肉務必徹底加熱完全煮熟。

