影／虛驚一場！彰化一養豬場傳豬隻暴斃 檢測結果為陰性

總算鬆了一口氣! 彰化縣芬園鄉一處養豬場昨天傳出4隻肉豬暴斃，經彰化動物防疫所送往檢驗後，呈陰性反應，今早已初步排除感染非洲豬瘟死亡，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認及發布。

該養豬場養有2500頭豬，昨天業者將4隻暴斃豬移放至豬舍門口，準備送檢，卻被路過民眾發現上網詢問，業者將這4頭死豬昨由動防所昨天緊急送往專業單位檢驗，經過基因比對，今天早上初步排除感染非洲豬瘟，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認。