影／虛驚一場！彰化一養豬場傳豬隻暴斃 檢測結果為陰性
總算鬆了一口氣! 彰化縣芬園鄉一處養豬場昨天傳出4隻肉豬暴斃，經彰化動物防疫所送往檢驗後，呈陰性反應，今早已初步排除感染非洲豬瘟死亡，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認及發布。
該養豬場養有2500頭豬，昨天業者將4隻暴斃豬移放至豬舍門口，準備送檢，卻被路過民眾發現上網詢問，業者將這4頭死豬昨由動防所昨天緊急送往專業單位檢驗，經過基因比對，今天早上初步排除感染非洲豬瘟，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認。
據防檢署規定，養豬場飼養500頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過2%即10頭即視為異常死亡，而芬園這場關聯場目前只發現4頭斃死豬，未有異常死亡情形，因此即被認為染非洲豬瘟死亡的可能性不高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言