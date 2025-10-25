鬆一口氣！彰化芬園關聯豬場4頭死豬檢驗 初步排除染非洲豬瘟

彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟案關聯場被發現門口擺放4頭斃死豬，引起民眾疑慮，據了解，經彰化動物防疫所送往檢驗後，呈陰性反應，今早已初步排除感染非洲豬瘟死亡，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認及發布。

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，芬園這處養豬場被列為關聯場。農業部防檢署本月22日通知彰化動防所，表示這場關聯場出現4隻死豬，要求動防所進行關聯場採樣，請飼主提供死亡豬隻供採樣用。

芬園這家養有2500頭的養豬場，為了方便採樣，飼主先將4隻死豬隻移到豬舍門口，準備昨天早上採樣，卻被路過民眾發現，疑為因非洲豬瘟死亡，在網路披露，引發疑慮。記者今早前往這家養豬場了解，飼主表示過程就如報導 一樣，其餘不願多談。

這4頭死豬昨由動防所昨天緊急送往專業單位檢驗，經過基因比對，今天早上初步排除感染非洲豬瘟，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認。