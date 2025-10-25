聽新聞
0:00 / 0:00
鬆一口氣！彰化芬園關聯豬場4頭死豬檢驗 初步排除染非洲豬瘟
彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟案關聯場被發現門口擺放4頭斃死豬，引起民眾疑慮，據了解，經彰化動物防疫所送往檢驗後，呈陰性反應，今早已初步排除感染非洲豬瘟死亡，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認及發布。
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，芬園這處養豬場被列為關聯場。農業部防檢署本月22日通知彰化動防所，表示這場關聯場出現4隻死豬，要求動防所進行關聯場採樣，請飼主提供死亡豬隻供採樣用。
芬園這家養有2500頭的養豬場，為了方便採樣，飼主先將4隻死豬隻移到豬舍門口，準備昨天早上採樣，卻被路過民眾發現，疑為因非洲豬瘟死亡，在網路披露，引發疑慮。記者今早前往這家養豬場了解，飼主表示過程就如報導 一樣，其餘不願多談。
這4頭死豬昨由動防所昨天緊急送往專業單位檢驗，經過基因比對，今天早上初步排除感染非洲豬瘟，但仍須非洲豬瘟中央災害應變中心確認。
據防檢署規定，養豬場飼養500頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過2%即10頭即視為異常死亡，而芬園這場關聯場目前只發現4頭斃死豬，未有異常死亡情形，因此即被認為染非洲豬瘟死亡的可能性不高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言