防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

防堵疑非洲豬瘟疫情擴散，22日起全國豬隻禁運禁宰。台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕在IG發表影片，她表示，很多人說不敢買豬肉了，質疑豬肉還能不能吃，「非洲豬瘟不會傳染人，這是事實」，真正應該擔心的不是吃，而是病毒一旦進到台灣，整個養豬產業被摧毀，代表多少家庭生活會開始失衡。

張采婕表示，她在台灣長大，一家三代都靠市場生活，這幾天攤位開始休市了，配合政府的規定，一起抗疫。有人以為市場可能會買到病死豬，「你有想過嗎？我們比任何人更用心，守護台灣豬，我們每天摸得不只是肉，而是一家家的生活，沒有人會拿家人的飯碗開玩笑吧」。

她說，真正的危險不是市場，而是走私境外帶回來的肉製品，病毒就是這樣被帶進來的，所以如果真的想要保護台灣，不要買來路不明的肉，出國不要帶肉製品回來，這才是守護台灣豬，保護台灣農業的真正方式。新聞會過去，全部豬肉產業的人員已經嚴謹看待，不要讓病毒傷害台灣，更不要讓謠言毀掉還在努力生活的人。

「有多少人，因為一種病毒而破產過？口蹄疫，對我們家而言就是這樣」，張采婕也在Threads發文，很多人認為賣豬肉很賺錢，但能賺多少，口蹄疫就賠多少，「甚至是十倍百倍，因為借貸的利息是很可怕的」，就算台灣歷經23年口蹄疫拔針成功，「我們家的無底洞還在」。

張采婕表示，當她在市場收到國內發生疑非洲豬瘟的訊息，心情很複雜，「我知道接下來1周甚至一個月，會很難撐」，但她也提醒自己要樂觀面對，台灣能守住7年不讓非洲豬瘟的病毒進來，代表我們有能力防疫、控制，把災害降到最低。

她說，拜託大眾不要以為「少吃豬肉而已沒差」，一個國家的畜牧產業不是只有肉販和屠宰場，背後牽動的是整個台灣的產業。豬肉是台灣人食用肉品的80%，這不是某個行業的問題，而是整體經濟的問題，「相比之下我家小攤位問題真的微不足道」。