防堵非洲豬瘟 豬肉公主落淚：最害怕的事情還是發生 我們一定要撐下去

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「豬肉公主」王怡瑄說，全台灣養豬戶都會非常緊張，沒有人會拿自己這輩子的心血開玩笑。非洲豬瘟沒有藥醫，「而且它是100%致死率，真的沒有人希望再次發生像30年前一樣的口蹄疫」。圖／取自王怡瑄IG「hsuan8288」
國內出現首宗疑似非洲豬瘟疫情，全國嚴陣以待，防堵疫情擴大。台中清水豬肉世家「黑豬王」第三代「豬肉公主」王怡瑄在IG發聲，「終究我們最害怕的事情還是發生了」，她並寫下，堅守崗位，守護台灣黑豬，「今年的生日願望我全部不要了，只想要家族好好的都平平安安」、「我們一定要撐下去」。

王怡瑄的家族經營台灣黑豬肉40年，亮麗外表的她有「豬肉公主」封號。她在IG發布影片，畫面中的她哭紅眼眶、哽咽感謝顧客和網友的關心。

「終究我們最害怕的事情還是發生了」，她表示，雖然現在不能100%確定，但是幾乎可以確定是非洲豬瘟。所有的人、豬、車不能隨便移動、隨便更換，全台灣緊急暫停營業，因為不能隨便讓牧場的豬任意移動，也避免在屠宰場的時候，豬、車跟人有交叉感染。

王怡瑄說，如果只是一般豬販、豬肉攤，或許嚴重性還沒有這麼大，但對於像他們家族擁有自己的牧場，全台灣養豬戶都會非常緊張，沒有人會拿自己這輩子的心血開玩笑，只要牧場有發生這樣的疫情，不管有無感染，統統都必須要做預防性撲殺，整場滅場，就地撲殺、焚化處理。

現在非洲豬瘟沒有藥醫，王怡瑄說，而且它是100%致死率，真的沒有人希望再次發生像30年前一樣的口蹄疫。現在連自家人都禁止到豬場去，只剩下她的哥哥、弟弟與伯父、伯母好好地守在豬場，「好好的保護我們家的豬，是我們家族經營40年來的心血」。

她說，真的天佑台灣，「希望我們家這次一樣也可以撐過去。我們會守在我們的崗位上，好好保護我們家的產業」。靜待下周政府單位公告（指非洲豬瘟中央災害應變中心最快下周公布病毒分離結果）。「我們一切沒事，保護自己，保護牧場，保護家族」。

