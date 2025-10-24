聽新聞
0:00 / 0:00

民團：應推廚餘資源化轉型

聯合報／ 記者葉冠妤趙容萱／連線報導

每年廚餘總量仍有不少經高溫蒸煮後養豬「飼料化」，如今因非洲豬瘟，讓該不該禁止廚餘養豬，再度被關注。主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜強調，傳統廚餘餵豬的模式存在「難以百分之百確保蒸煮完全」的致命漏洞，足以讓台灣的養豬產業遭受毀滅性打擊。政府也應趁此時機推動「安全廚餘資源化」轉型，讓防疫與環保並行。

吳碧霜建議，應建立「環保飼料認證制度」，以制度化方式明定高溫滅菌、防疫安全、汙染防制及碳足跡管理標準；並輔導業者升級設備，從傳統蒸煮轉向高壓滅菌或生物轉化技術（如黑水虻、發酵蛋白等），同時推動資訊公開與追溯平台，確保廚餘來源與去向透明可監管。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，現階段可輔導各縣市政府先做簡易堆肥，類似民間團體作法，將所有廚餘埋入已裝滿竹屑或木屑的廚餘堆肥箱，不建議直接送焚化爐廚餘去化，因為養豬廚餘鹽分含量高，會腐蝕爐體。長遠規畫，則是根據各縣市特性設置適當的廚餘處理設施，包括高效掩埋場、厭氧發酵場、黑水虻設施。

環境部環管署副署長林左祥說，這幾年透過輔導轉型，廚餘養豬場逐年減少，以家戶廚餘來看，相對於早期高達六、六成用於養豬，現在只有四成二。

林左祥說，地方縣市要選擇哪一種去化設施，是因地制宜，像是生質能廠適用廚餘量大的縣市，才能達到規模經濟。現在也有三成的去化方式是高效堆肥，只要兩周就能產出肥料。

目前台中市外埔綠能園區設有生質能廠，透過厭氧發酵沼氣發電，沼渣、沼液可當有機肥料，目前每天收一百公噸生廚餘。台中市環保局長陳宏益說，今起每天加收五公噸熟廚餘進場，並逐步增加，測試二個月，若去化效果佳，將擴大收熟廚餘。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

金門108年起禁廚餘養豬 改製堆肥再利用

相關新聞

被列問題豬場關聯場！彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，即被列為關聯場，今天被民眾發現養豬場...

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，各方嚴陣以待。非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚召開記者會，農業部部長陳駿季表...

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

台中市爆非洲豬瘟，賴總統今表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「...

彰化芬園關聯豬場發現4頭死豬 縣府稱無異常死亡預定今天收到檢驗報告

彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟案關聯場被發現門口擺放4頭斃死豬，引起民眾疑慮，彰化縣政府昨晚表示，芬園這家養有2500頭豬的養...

廣角鏡／疫情警報再響 彰化驚現4豬

非洲豬瘟疫情爆發，農業部宣布全國禁宰禁運豬隻五天，昨光復節連假首日，各傳統市場因無肉可賣，豬肉攤都暫時歇業；未料，彰化縣...

彰化芬園關聯養豬場4死豬 採檢最快今有結果

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，即被列為關聯場，昨天被民眾發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。