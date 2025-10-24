民團：應推廚餘資源化轉型

每年廚餘總量仍有不少經高溫蒸煮後養豬「飼料化」，如今因非洲豬瘟，讓該不該禁止廚餘養豬，再度被關注。主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜強調，傳統廚餘餵豬的模式存在「難以百分之百確保蒸煮完全」的致命漏洞，足以讓台灣的養豬產業遭受毀滅性打擊。政府也應趁此時機推動「安全廚餘資源化」轉型，讓防疫與環保並行。

吳碧霜建議，應建立「環保飼料認證制度」，以制度化方式明定高溫滅菌、防疫安全、汙染防制及碳足跡管理標準；並輔導業者升級設備，從傳統蒸煮轉向高壓滅菌或生物轉化技術（如黑水虻、發酵蛋白等），同時推動資訊公開與追溯平台，確保廚餘來源與去向透明可監管。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，現階段可輔導各縣市政府先做簡易堆肥，類似民間團體作法，將所有廚餘埋入已裝滿竹屑或木屑的廚餘堆肥箱，不建議直接送焚化爐廚餘去化，因為養豬廚餘鹽分含量高，會腐蝕爐體。長遠規畫，則是根據各縣市特性設置適當的廚餘處理設施，包括高效掩埋場、厭氧發酵場、黑水虻設施。

環境部環管署副署長林左祥說，這幾年透過輔導轉型，廚餘養豬場逐年減少，以家戶廚餘來看，相對於早期高達六、六成用於養豬，現在只有四成二。

林左祥說，地方縣市要選擇哪一種去化設施，是因地制宜，像是生質能廠適用廚餘量大的縣市，才能達到規模經濟。現在也有三成的去化方式是高效堆肥，只要兩周就能產出肥料。

目前台中市外埔綠能園區設有生質能廠，透過厭氧發酵沼氣發電，沼渣、沼液可當有機肥料，目前每天收一百公噸生廚餘。台中市環保局長陳宏益說，今起每天加收五公噸熟廚餘進場，並逐步增加，測試二個月，若去化效果佳，將擴大收熟廚餘。