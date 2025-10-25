廚餘蒸煮場 全台僅1家

台中市爆非洲豬瘟，大家急忙找破口。賴清德總統昨表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「未來應全面停用廚餘餵豬」。對此，農業部長陳駿季昨表示，尊重各地方政府禁止政策，並強調廚餘養豬不是原罪，現在蒸煮廚餘養豬有嚴謹規畫，未來將滾動檢討。

陳駿季表示，尊重各地方政府禁止廚餘養豬的政策，執照是由地方核發，地方現在就可以自行宣布。

他解釋，賴總統過去擔任行政院長時召開的相關會議，當年時空背景和現在有一部分相同、一部分不同。大家只看到當時大部分縣市反對禁止廚餘養豬，但忽略當時也提及非常多的但書跟前提，如果要從事廚餘養豬，一定要在廚餘進到餵食系統前，確保它的安全性，後續才會有兩百頭以上豬場，需要以九十度高溫蒸煮一小時的設計。

至於是否階段性退場？陳駿季說，雖然廚餘養豬的豬場僅占百分之八，但也是豬肉產業的貢獻者，政府過去一直輔導轉型，從過去近兩千多場降到現在只剩四三五場，輔導是漸進式的，未來是否繼續輔導或訂時限，都在討論範圍，農業部將滾動檢討；就廚餘再利用作為飼料，也會啟動資訊收集，若技術成熟能技轉，也會嘗試導入。

至於農業部推動的「廚餘共同蒸煮場所」，自二○二二年七月修訂審查要點至今，僅苗栗一家畜牧場通過審查營運，成效不佳。陳駿季僅說，共同蒸煮中心是與環境部共同推動，主要是供應小型畜牧場，是否要繼續設立，待疫調完成，下一階段再討論是否調整。

環境部環管署副署長林左祥解釋，業者必須先跟農業部提報興辦事業，通過審查，再來跟環境部申請廚餘再利用檢核，共同蒸煮場所設不設得起來，是農業部負責審查。