聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘蒸煮場 全台僅1家

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
「全順畜牧場」廚餘共同蒸煮場全面停工，業者乘機檢修設備。記者吳傑沐／攝影
「全順畜牧場」廚餘共同蒸煮場全面停工，業者乘機檢修設備。記者吳傑沐／攝影

台中市爆非洲豬瘟，大家急忙找破口。賴清德總統昨表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「未來應全面停用廚餘餵豬」。對此，農業部長陳駿季昨表示，尊重各地方政府禁止政策，並強調廚餘養豬不是原罪，現在蒸煮廚餘養豬有嚴謹規畫，未來將滾動檢討。

陳駿季表示，尊重各地方政府禁止廚餘養豬的政策，執照是由地方核發，地方現在就可以自行宣布。

他解釋，賴總統過去擔任行政院長時召開的相關會議，當年時空背景和現在有一部分相同、一部分不同。大家只看到當時大部分縣市反對禁止廚餘養豬，但忽略當時也提及非常多的但書跟前提，如果要從事廚餘養豬，一定要在廚餘進到餵食系統前，確保它的安全性，後續才會有兩百頭以上豬場，需要以九十度高溫蒸煮一小時的設計。

至於是否階段性退場？陳駿季說，雖然廚餘養豬的豬場僅占百分之八，但也是豬肉產業的貢獻者，政府過去一直輔導轉型，從過去近兩千多場降到現在只剩四三五場，輔導是漸進式的，未來是否繼續輔導或訂時限，都在討論範圍，農業部將滾動檢討；就廚餘再利用作為飼料，也會啟動資訊收集，若技術成熟能技轉，也會嘗試導入。

至於農業部推動的「廚餘共同蒸煮場所」，自二○二二年七月修訂審查要點至今，僅苗栗一家畜牧場通過審查營運，成效不佳。陳駿季僅說，共同蒸煮中心是與環境部共同推動，主要是供應小型畜牧場，是否要繼續設立，待疫調完成，下一階段再討論是否調整。

環境部環管署副署長林左祥解釋，業者必須先跟農業部提報興辦事業，通過審查，再來跟環境部申請廚餘再利用檢核，共同蒸煮場所設不設得起來，是農業部負責審查。

非洲豬瘟 廚餘 陳駿季 陳其邁 賴清德

延伸閱讀

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

「確保肉品來源安全」防非洲豬瘟 北市稽查士林等3市場豬肉攤無異常

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

相關新聞

彰化芬園關聯養豬場4死豬 採檢最快今有結果

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，即被列為關聯場，昨天被民眾發現...

冷眼集／廚餘去化7年空轉 淪防疫破口

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，讓「廚餘養豬」爭議再度成為焦點。諷刺的是，廚餘養豬是七年前就該解決的老問題，歷經四屆行政院長、...

2018為何未禁廚餘養豬 賴清德：多數縣市不贊成

國內爆發非洲豬瘟疑似案例，賴清德總統昨表示，他擔任行政院長期間，曾召集各縣市召開非洲豬瘟會議，當時廿二縣市開會結果，多數...

廚餘蒸煮場 全台僅1家

台中市爆非洲豬瘟，大家急忙找破口。賴清德總統昨表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市...

彰化芬園關聯豬場發現4頭死豬 縣府稱無異常死亡預定今天收到檢驗報告

彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟案關聯場被發現門口擺放4頭斃死豬，引起民眾疑慮，彰化縣政府昨晚表示，芬園這家養有2500頭豬的養...

廣角鏡／疫情警報再響 彰化驚現4豬

非洲豬瘟疫情爆發，農業部宣布全國禁宰禁運豬隻五天，昨光復節連假首日，各傳統市場因無肉可賣，豬肉攤都暫時歇業；未料，彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。