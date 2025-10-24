聽新聞
2018為何未禁廚餘養豬 賴清德：多數縣市不贊成

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍郭韋綺陳敬丰黃羿馨江良誠／連線報導
為防堵非洲豬瘟疫情，全台暫停廚餘養豬十五天，卻也讓廚餘去化問題受到關注。圖為民眾傾倒家庭廚餘。記者邱德祥／攝影
為防堵非洲豬瘟疫情，全台暫停廚餘養豬十五天，卻也讓廚餘去化問題受到關注。圖為民眾傾倒家庭廚餘。記者邱德祥／攝影

國內爆發非洲豬瘟疑似案例，賴清德總統昨表示，他擔任行政院長期間，曾召集各縣市召開非洲豬瘟會議，當時廿二縣市開會結果，多數不贊成禁用廚餘，主要是龐大廚餘無法處理，當時結論為禁用縣市要能處理去化，如開放餵豬，應做到科學標準把病毒殺死。

賴總統昨到彰化縣參觀台灣設計展，賴總統說，二○一八年中國爆發非洲豬瘟，台灣嚴陣以待，那時他當行政院長，第一時間成立非洲豬瘟防治中心；很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中出現新的疫情，盼各縣市配合中央應變措施，只要在潛伏期十五天內做好疫調工作，沒有再有其它地方爆發，即可稍微放心。

賴總統說，當時他曾邀集各縣市召開會議，討論結果多數縣市不贊成禁用廚餘，原因不是為了百分之八的黑毛豬產業，而是各縣市都有龐大廚餘沒辦法處理，貿然禁用廚餘將到處流竄，病毒傳播會更容易；禁用廚餘的縣市必須做好去化工作，如要用廚餘養豬，蒸煮設備要合乎規格，確保病毒死亡。

高雄市長陳其邁昨表示，短期內因應防疫，暫停廚餘餵豬，中長期要強化廚餘管控與去化，已啟動餐飲業廚餘的集中化與高溫滅菌處。他也建議，未來廚餘處理，應該不要再使用廚餘（養豬）了。

台中市長盧秀燕昨表示，全國廿二縣市大部分都沒有禁止廚餘養豬，中央已經在重新審視政策，台中市會等中央的決定，市府也在評估研究中。桃園市府表示，尊重中央的政策，但呼籲防疫也要兼顧產業。

新竹縣府表示，竹縣每月有八二三公噸廚餘，其中八成養豬，目前暫停廚餘養豬，已嚴重超過每月六六○噸處理量，已研擬提高每月處理量至一千一百公噸因應；建議由中央評估是否禁止廚餘養豬，但應考量地方廚餘處理量能，並提出轉型政策。

南投縣府表示，全縣每天產生卅公噸廚餘，其中廿公噸透過養豬、養雞處理，目前已暫停廚餘養豬，但現階段中央若全面禁止，廚餘將無處去化；縣府已規畫設置處理廠，今年底前招商，後年底完工。

