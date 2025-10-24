冷眼集／廚餘去化7年空轉 淪防疫破口

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，讓「廚餘養豬」爭議再度成為焦點。諷刺的是，廚餘養豬是七年前就該解決的老問題，歷經四屆行政院長、兩次疫情警報，民進黨政府卻仍無法提出一套兼顧防疫與廚餘去化的長期方案，導致如今廚餘養豬處在禁也難、不禁則危的兩難困境。

回顧二○一八年，金門海漂死豬驗出非洲豬瘟陽性，養豬業者人心惶惶，時任閣揆賴總統，召集地方溝通防疫與廚餘去化問題，要求環保署（環境部前身）、農委會（農業部前身）盡量補助堆肥場設置。

不過根據環境部統計，全台每年約產生七十七點二萬公噸廚餘，其中六成二是飼料化，堆肥僅占三成，換句話說，七年過去，養豬業依舊是廚餘去化的大戶。

此外，當年雲林縣率先禁止廚餘養豬，遭賴清德反對，擔心廚餘去處馬上會出現困難。如今禁止廚餘養豬不過十五天，卻已有縣市政府因處理量能不足急跳腳，顯然這七年，政府未補起廚餘去化的缺口。

再者，按照規定，廚餘須以九十度高溫煮一小時以上，期間不斷攪拌，接著還要放涼，才可以餵豬；但實務上，這過程「太費工」，再加上廚餘烹煮過程會產生惡臭，導致有業者僅用簡易鍋爐「加熱一下」，地方稽查人力也不足、監管難落實，就成了防疫的最大漏洞。

二○二二年時，國內查獲越南走私肉品被驗出非洲豬瘟，且豬肉製品已流入台灣市場，又讓廚餘養豬爭議受到討論。農委會當時宣布要在屏東、台中、苗栗、桃園四地試辦「廚餘共同蒸煮中心」，以「中央廚房」概念統一高溫蒸煮廚餘後，再配送給養豬場。不過口號喊得漂亮，執行卻乏力，迄今全台僅苗栗通霄一家民間牧場通過審查並實際營運。

從二○一八年迄今，本應是廚餘政策轉型的準備期、共同蒸煮場的建設期，卻幾乎原地踏步。一個沒有執行力、得過且過的政府，無論有多少專家諮詢、多少緊急會議，終究無法建立防疫韌性。如今「禁也不是、不禁也不是」，正是七年不作為的代價。