彰化芬園關聯養豬場4死豬 採檢最快今有結果

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，即被列為關聯場，昨天被民眾發現養豬場門口置放四隻死豬，引起疑慮。彰化縣動物防疫所接獲通報後，緊急前往採樣化驗，最快今天結果出爐。

農業部長陳駿季說，案例場及相關關聯的四十案場正進行第一輪疫調，由於非洲豬瘟病毒潛伏期為十五天，從廿日檢測出陽性至昨天是第四天，根據文獻紀錄，第四天到十五天為潛伏期，現在進入緊張階段，染疫豬隻會開始在這時間點發病，現在是搶時間做完第一輪，後續會再啟動第二輪檢查，目前覆蓋率近八成，尚未發現特殊異常狀況。

至於是否延長禁運、禁宰令？農業部次長杜文珍昨表示，目前以五天為一個期程，在一二○個小時內釐清是否有其他案例，十五天是非洲豬瘟的潛伏期，萬一有其他狀況，禁運禁宰時間就要延長，依實際狀況調整。

而彰化芬園養豬場出現四隻斃死豬，彰化動防所指出，芬園這家養豬場養了約二千五百頭豬。

據了解，該養豬場在台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情後，已被列為關聯場，廿二日接獲農業部通知後，即針對該場實施豬隻移動管制，派員前往檢視豬隻健康狀況，並針對最近斃死豬先冷凍辦理採檢。

動防所人員說，以這家養豬場的規模，四隻斃死豬數量來說不算異常死亡，業者昨將四頭斃死豬搬運到養豬場門口，準備接受採檢，卻被民眾發現在網路披露，也受到民代關切。

動防所表示，由於芬園鄉養豬場是台中梧棲發生豬瘟養豬場的關聯廠，加上豬隻病毒有潛伏期，已在昨天上午前往採樣，由專人將檢體送驗，預計今天會有結果。

為防堵非洲豬瘟擴散，陳駿季強調，除邊境查驗更積極外，場域部分，也會優化各豬場的病死豬調查，並調降化製場異常死亡通報指標，現行規範是五百頭豬隻異常死亡百分之二須通報，兩百頭到四九九頭為百分之三、一九九頭以下是百分之五，後兩者將分別調降至百分之二、三。

針對肉品與批發市場，陳駿季說，將加強清消，也會開始做ＰＣＲ環境監測。