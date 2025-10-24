被列問題豬場關聯場！彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，即被列為關聯場，今天被民眾發現養豬場門口置放4隻死豬，引起疑慮。彰化縣動物防疫所接獲通報後，緊急前往採樣化驗，結果最快明天結果出爐。

彰化動防所指出，芬園這家養豬場養了約2000頭豬，經向業者查詢，在台中梧棲爆發非洲疫情後，由於被列為關聯場，22日接獲農業部通知後，即針對該場實施豬隻移動管制，派員前往檢視豬隻健康狀況，並針對最近的斃死豬先予冷凍後，辦理採檢。

動防所人員指出，芬園這場養豬場養了約2000頭豬，以4隻斃死豬數量，不算異常死亡，業者今天將4頭斃死豬搬運到養豬場門口，準備接受採檢，卻被民眾發現在網路披露，受到民代關切。

動防所表示，芬園鄉這家養豬場是台中梧棲區爆發非洲豬瘟的養豬場的關聯廠，引起中央重視，由於豬隻病毒有潛伏期，因此通知彰化縣動防所今天上午前往採樣，由專人將檢體送檢驗，預計明天會有結果。