影／養豬場近8成檢測無異常 陳駿季：後天完成首輪監測

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台中出現疑似非洲豬瘟疫情，農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，由指揮官陳駿季（左二）部長主持。記者胡經周／攝影
台中出現疑似非洲豬瘟疫情，農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，由指揮官陳駿季部長主持，陳駿季表示，目前整個台中市案例場，有40個，經過疫調沒有異常、目前全國養豬場已經完成近8成檢測，首輪監測希望後天完成，並進一步進行分析。陳駿季說明，目前整個台中市案例場，有40個，經過疫調沒有異常，台中暫時沒有發現異常情況；目前全國養豬場已經完成近8成檢測，均無異常，首輪監測希望後天完成，並進一步進行分析。

陳駿季進一步指出，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。

農業部非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季表示，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。記者胡經周／攝影
相關新聞

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，各方嚴陣以待。非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚召開記者會，農業部部長陳駿季表...

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

台中市爆非洲豬瘟，賴總統今表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「...

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

行政院長卓榮泰拜託大家把食物全部吃完，不要有廚餘，這樣就不會有廚餘的問題，更不會讓豬吃到廚餘。資深媒體人批評古有晉惠帝何不食...

彰化芬園1關聯場養豬場爆「出現多頭死豬」 上午已採樣送驗

台中一家養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，彰化縣動物防疫所今天表示，芬園鄉一處養豬場為化製車關聯場，近日出現數隻死豬，今天...

全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

台中市疑爆發非洲豬瘟疫情，彰化縣政府表示，針對縣內33家申請廚餘再利用飼養豬隻業者，縣府已通知全面禁用廚餘養豬，未來是否...

台中梧棲豬場疑爆非洲豬瘟 特約獸醫師澄清：當天不在場否則會通報

台中市梧棲區一間養豬場斃死豬遭驗出非洲豬瘟陽性，目前全國豬隻禁宰禁運、禁餵廚餘。市府此前表示，14日到場訪視，已有特約獸...

