影／養豬場近8成檢測無異常 陳駿季：後天完成首輪監測
台中出現疑似非洲豬瘟疫情，農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，由指揮官陳駿季部長主持，陳駿季表示，目前整個台中市案例場，有40個，經過疫調沒有異常、目前全國養豬場已經完成近8成檢測，首輪監測希望後天完成，並進一步進行分析。陳駿季說明，目前整個台中市案例場，有40個，經過疫調沒有異常，台中暫時沒有發現異常情況；目前全國養豬場已經完成近8成檢測，均無異常，首輪監測希望後天完成，並進一步進行分析。
陳駿季進一步指出，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言