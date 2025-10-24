影／養豬場近8成檢測無異常 陳駿季：後天完成首輪監測

台中出現疑似非洲豬瘟疫情，農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，由指揮官陳駿季部長主持，陳駿季表示，目前整個台中市案例場，有40個，經過疫調沒有異常、目前全國養豬場已經完成近8成檢測，首輪監測希望後天完成，並進一步進行分析。陳駿季說明，目前整個台中市案例場，有40個，經過疫調沒有異常，台中暫時沒有發現異常情況；目前全國養豬場已經完成近8成檢測，均無異常，首輪監測希望後天完成，並進一步進行分析。

陳駿季進一步指出，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。 農業部非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季表示，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們現在目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。記者胡經周／攝影