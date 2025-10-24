快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台中出現疑似非洲豬瘟疫情，農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，由指揮官陳駿季部長主持。記者胡經周／攝影
台中出現疑似非洲豬瘟疫情，農業部非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會，由指揮官陳駿季部長主持。記者胡經周／攝影

台中市爆非洲豬瘟，賴總統今表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「未來應全面停用廚餘餵豬」。農業部長陳駿季今表示，廚餘養豬不是原罪，現在蒸煮廚餘養豬有嚴謹規畫，未來也將滾動檢討。

陳駿季表示，尊重各地方政府禁止廚餘養豬的政策，執照是由地方核發，地方現在就可以自行宣布。

他也特別解釋，賴總統時任行政院長時召開的相關會議，當年時空背景和現在有一部分相同、一部分不同。大家只看到當時大部分縣市反對禁止廚餘養豬，但忽略當時也說了非常多的但書跟前提，如果要從事廚餘養豬，一定要在廚餘進到餵食系統前，要確保它的安全性，因此後續才會有200頭需要蒸煮的設計。

至於禁止廚餘養豬是否逐步退場？陳駿季說，政策不會說今天沒有禁止、明天馬上禁止，雖然以廚餘養豬的豬場僅占8%，但也豬肉產業的貢獻者，政府過去一直輔導轉型，從過去近2000場降到現在只剩435場，輔導是漸進式的，未來是否繼續採行廚餘養豬政策，農業部將滾動檢討，就廚餘再利用作為飼料，也會啟動資訊收集，若技術能技轉，也會嘗試。

非洲豬瘟中央災害應變中心傍晚召開記者會報告最新疫調進度。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心傍晚召開記者會報告最新疫調進度。記者葉冠妤/攝影

非洲豬瘟 廚餘 陳駿季 陳其邁

延伸閱讀

台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

影／區公所粉專深夜護航惹議 陳其邁：政務官有責任勇於辯護

相關新聞

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，各方嚴陣以待。非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚召開記者會，農業部部長陳駿季表...

陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

台中市爆非洲豬瘟，賴總統今表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「...

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

行政院長卓榮泰拜託大家把食物全部吃完，不要有廚餘，這樣就不會有廚餘的問題，更不會讓豬吃到廚餘。資深媒體人批評古有晉惠帝何不食...

彰化芬園1關聯場養豬場爆「出現多頭死豬」 上午已採樣送驗

台中一家養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，彰化縣動物防疫所今天表示，芬園鄉一處養豬場為化製車關聯場，近日出現數隻死豬，今天...

全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

台中市疑爆發非洲豬瘟疫情，彰化縣政府表示，針對縣內33家申請廚餘再利用飼養豬隻業者，縣府已通知全面禁用廚餘養豬，未來是否...

台中梧棲豬場疑爆非洲豬瘟 特約獸醫師澄清：當天不在場否則會通報

台中市梧棲區一間養豬場斃死豬遭驗出非洲豬瘟陽性，目前全國豬隻禁宰禁運、禁餵廚餘。市府此前表示，14日到場訪視，已有特約獸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。