陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪
台中市爆非洲豬瘟，賴總統今表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「未來應全面停用廚餘餵豬」。農業部長陳駿季今表示，廚餘養豬不是原罪，現在蒸煮廚餘養豬有嚴謹規畫，未來也將滾動檢討。
陳駿季表示，尊重各地方政府禁止廚餘養豬的政策，執照是由地方核發，地方現在就可以自行宣布。
他也特別解釋，賴總統時任行政院長時召開的相關會議，當年時空背景和現在有一部分相同、一部分不同。大家只看到當時大部分縣市反對禁止廚餘養豬，但忽略當時也說了非常多的但書跟前提，如果要從事廚餘養豬，一定要在廚餘進到餵食系統前，要確保它的安全性，因此後續才會有200頭需要蒸煮的設計。
至於禁止廚餘養豬是否逐步退場？陳駿季說，政策不會說今天沒有禁止、明天馬上禁止，雖然以廚餘養豬的豬場僅占8%，但也豬肉產業的貢獻者，政府過去一直輔導轉型，從過去近2000場降到現在只剩435場，輔導是漸進式的，未來是否繼續採行廚餘養豬政策，農業部將滾動檢討，就廚餘再利用作為飼料，也會啟動資訊收集，若技術能技轉，也會嘗試。
