陳其邁喊「全面停用」 陳駿季：廚餘養豬不是原罪

台中市爆非洲豬瘟，賴總統今表示當年未全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，然而，高雄市長陳其邁跳出來呼籲「未來應全面停用廚餘餵豬」。農業部長陳駿季今表示，廚餘養豬不是原罪，現在蒸煮廚餘養豬有嚴謹規畫，未來也將滾動檢討。

陳駿季表示，尊重各地方政府禁止廚餘養豬的政策，執照是由地方核發，地方現在就可以自行宣布。

他也特別解釋，賴總統時任行政院長時召開的相關會議，當年時空背景和現在有一部分相同、一部分不同。大家只看到當時大部分縣市反對禁止廚餘養豬，但忽略當時也說了非常多的但書跟前提，如果要從事廚餘養豬，一定要在廚餘進到餵食系統前，要確保它的安全性，因此後續才會有200頭需要蒸煮的設計。