台中梧棲豬場疑爆非洲豬瘟 特約獸醫師澄清：當天不在場否則會通報

台中市梧棲區一間養豬場斃死豬遭驗出非洲豬瘟陽性，目前全國豬隻禁宰禁運、禁餵廚餘。市府此前表示，14日到場訪視，已有特約獸醫師在場，經評估無須送驗。該場特約獸醫師澄清，自己從頭到尾沒有在場，若知道會通報送驗；農業局表示，應是口誤，當時在場的是動保處獸醫師。

台中市農業局長張敬昌在22日防疫記者會中表示，化製廠系統14日發出Email給動保處，顯示該場有異常死亡，動保處派員到現場，當時該場的特約獸醫師也在現場醫治，打針給藥，不過豬隻沒有典型的非洲豬瘟徵狀，經動保處人員與獸醫師評估，並未送驗。

紀姓獸醫師昨在臉書表示，自己就是該場的特約獸醫師，30年前有幫場主豬隻診治，10年前也有受聘擔任台中市豬病特約獸醫師顧問，但僅有那一年，而這次事件從頭到尾他都沒有進入場內，不知道是誰說他投藥的？

紀姓獸醫師今天受訪說，從10月10日豬隻死亡到20日送檢，該場主都沒有通知自己，事後場主告知，因為已經通報防疫機關，由公家單位接手，所以沒有再通知特約獸醫師；紀姓獸醫師表示，動保處昨天也有致電並致歉，稱報導有誤植，「特約」2字是多餘的。

紀姓獸醫師補充，以他個人經驗，該養豬場僅300頭豬是小型牧場，小場一天有超過10頭豬死亡就屬於很大的異常，若他知道這種情形，一定會通報送檢，不過這點見仁見智，其他專業人士可能有不同的作法。

農業局人員表示，14日當天該場特約獸醫師沒有在場，到場的是動保處的獸醫師，這幾天事情繁忙，訊息傳遞過程或有口誤，請外界見諒；當天動保處獸醫師只負責疫調，並未投藥或診治，至於由誰投藥，相關調查已經進入司法程序，靜候檢方調查結果。