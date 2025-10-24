全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

台中市疑爆發非洲豬瘟疫情，彰化縣政府表示，針對縣內33家申請廚餘再利用飼養豬隻業者，縣府已通知全面禁用廚餘養豬，未來是否禁用廚餘，將視中央的政策而定。在政府禁用廚餘養豬前的過渡期，彰化縣環保局會協助各公所以黑水虻來處理廚餘。

彰化縣政府指出，彰化縣是全台第三養豬大縣，全縣各鄉鎮市公所收取的廚餘月均量是650噸，供應全縣使用廚餘的養豬場有33場，在非洲豬瘟疫情爆發後，經稽查約半數場內有廚餘，且所有豬農在收到通知後，即不再蒸煮並願配合後續作業，送溪州焚化廠處理，另養豬業者也自行收取廚餘每月2000噸，其中有一半來自台中，縣府已通知停止收受來自台中市的廚餘。

縣府並通令各鄉鎮公所巡查，並移除室外的廚餘收集桶，並決定本月27日召集縣內再利用業者包括養豬業、大型餐飲業、醫療機構、食品製造業共計149家，針對廚餘再利用的畜牧業者及事業召開「疑似非洲豬瘟案例後續廚餘處理方式」說明會。

彰化縣環保局表示，彰化縣配合農業部政策，降低廚餘養豬防疫風險，推動廚餘共同蒸煮場設置，縣內已輔導三立養豬場，正辦理容許使用申請中，政府禁用廚餘養豬的過渡期，環保局會會補助各公所以黑水虻大軍來處理廚餘，目前和美鎮公所清潔隊即是很成功的例子。

環保局指出，黑水虻幼蟲可吃生廚餘也可吃熟廚餘，和美清潔隊設置半自動化黑水虻貨櫃屋，由3名技術人員操作，每月可處理200公噸生熟廚餘，黑水虻的成蟲與蟲糞有生技公司可作為食品或面膜等，具有經濟價值。