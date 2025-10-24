嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，各方嚴陣以待。非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚召開記者會，農業部部長陳駿季表示，案例場及相關關聯的40案場正進行第一輪疫調，由於非洲豬瘟病毒潛伏期為15天，從20日檢測出陽性至今是第4天，根據過去文獻紀錄，第4天到15天為潛伏期，因此現在進入緊張階段，染疫豬隻會開始在這時間點發病，現在是搶時間做完第一輪，後續會再啟動第二輪檢查。

陳駿季說，截至目前尚未發現特殊異常狀況，未檢出疑似非洲豬瘟的病毒反應，預計後天中午前可完成全台第一輪的豬場生物安全檢查與監測。

陳駿季說明，案例場時序調查還在進行當中，還有一些細節必須釐清，至於台中周邊及外縣市的關聯場，經防疫同仁實地或電話訪查，並抽驗病死豬檢體，目前沒有發現任何異常畜牧場，也沒有檢測出疑似病毒案例。他強調，豬場調查還在進行中，整體覆蓋率已達75到80%，目標是後天中午前完成全台灣第一輪的豬場生物安全檢查跟監測，後續再進行檢討與精進。

陳駿季說，現在措施進禁止廚餘養豬、禁運禁宰15天，將以每5天為一週期進行檢討，現在第一個週期還沒結束，台中前進應變所也會持續每天召開工作會議，適時跟大眾報告進度。

為防堵非洲豬瘟擴散，陳駿季強調，除國內正在進行完整疫調，邊境查驗更不會因為台灣出現第一個案例而鬆懈，會更積極檢查，場域部分，也會優化各豬場的病死豬調查，並調降異常死亡通報指標，現行規範是五百頭豬隻異常死亡2%須通報，兩百頭到四九九頭為3%、一九九頭以下是5%，後兩者將分別調降至2%、3%，提高警覺性。

此外，針對批發肉體市場，陳駿季說已將加強清消，也會開始做PCR環境監測，確保未來解禁，從養豬場到批發市場都是乾淨的。