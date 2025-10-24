快訊

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

妙齡女陳屍浴室前 檢方相驗驚覺「說詞1疑點」當場下令逮捕同住好友

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爆發非洲豬瘟 北市續查傳統市場…曝多數豬肉攤自行停業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北投市場稽查。 圖／台北市市場處提供
北投市場稽查。 圖／台北市市場處提供

台中爆發非洲豬瘟，各縣市嚴陣以待，北市市場處表示，今偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業。

市場處說，有營業的豬肉攤位係販售禁宰前的庫存，均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。

市場處強調，會將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系的各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明。

另外，有關廚餘養豬議題，台北市動保處防檢組表示，北市僅有兩處飼養豬的場所，分別為台大農場及台北市立動物園所，其飼養的豬隻都不是用廚餘，尚無疑慮。

大直市場稽查狀況。圖／台北市市場處提供
大直市場稽查狀況。圖／台北市市場處提供

非洲豬瘟 廚餘 北市 豬肉 衛生局

延伸閱讀

「確保肉品來源安全」防非洲豬瘟 北市稽查士林等3市場豬肉攤無異常

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

相關新聞

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，各方嚴陣以待。非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚召開記者會，農業部部長陳駿季表...

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，我國7年防線疑破功。台中市長盧秀燕遭外界質疑近日神隱、慢半拍。對此，她今解...

陳其邁提倡「停用廚餘餵豬」 苗栗蒸煮廠業者：投資上億元向誰討？

豬瘟議題持續延燒，因中央不禁廚餘養豬，高雄市長陳其邁今倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」。對此，苗栗縣環保局表示，原則上配合...

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

行政院長卓榮泰拜託大家把食物全部吃完，不要有廚餘，這樣就不會有廚餘的問題，更不會讓豬吃到廚餘。資深媒體人批評古有晉惠帝何不食...

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

台中爆發非洲豬瘟 北市續查傳統市場…曝多數豬肉攤自行停業

台中爆發非洲豬瘟，各縣市嚴陣以待，北市市場處表示，今偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。