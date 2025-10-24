台中爆發非洲豬瘟 北市續查傳統市場…曝多數豬肉攤自行停業

台中爆發非洲豬瘟，各縣市嚴陣以待，北市市場處表示，今偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業。

市場處說，有營業的豬肉攤位係販售禁宰前的庫存，均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。

市場處強調，會將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系的各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明。