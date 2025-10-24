聽新聞
0:00 / 0:00
台中爆發非洲豬瘟 北市續查傳統市場…曝多數豬肉攤自行停業
台中爆發非洲豬瘟，各縣市嚴陣以待，北市市場處表示，今偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業。
市場處說，有營業的豬肉攤位係販售禁宰前的庫存，均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。
市場處強調，會將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系的各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明。
另外，有關廚餘養豬議題，台北市動保處防檢組表示，北市僅有兩處飼養豬的場所，分別為台大農場及台北市立動物園所，其飼養的豬隻都不是用廚餘，尚無疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言