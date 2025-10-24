非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

快訊

行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰拜託大家把食物全部吃完，不要有廚餘，這樣就不會有廚餘的問題，更不會讓豬吃到廚餘。資深媒體人批評古有晉惠帝何不食肉糜，今有卓榮泰何不食廚餘！因為卓榮泰當院長居然不知道廚餘有分生廚餘和熟廚餘。連民進黨立委也跨時空呼應吃完沒廚餘是晉惠帝的觀點。

資深媒體人陳朝平表示，針對廚餘養豬極有可能是非洲豬瘟的破口之一，行政院長卓榮泰提出解決廚餘和非洲豬瘟的辦法，竟是拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，這樣一來，就不會有廚餘去化的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘，一舉兩得。

陳朝平批評卓榮泰當院長居然不知道廚餘有分生廚餘和熟廚餘，生廚餘是指食材在加工（烹煮）之前，經處理後去除的食材，譬如發黃的菜葉、堅硬不能吃的果皮、大小骨頭、蝦殼、蚌殼、蛋殼等。熟廚餘是指：人吃食餐點後，吃不下或不能吃的菜渣剩飯、雞鴨牛豬的骨頭以及魚刺、蝦殼等。

陳朝平問卓院長：就算把烹調過的食物都吃光光，同時如何還能「消化」生廚餘？恭請卓榮泰示範，教化我等升等小民。

陳朝平感嘆民進黨的高官每天享受著精緻美食，壓根沒見過廚餘；他們養尊處優，不知物價翻漲、民間疾苦，恐怕連生鮮蔬果長得甚麼樣子，如何烹調，都莫宰羊吧，真是「古有晉惠帝，何不食肉糜，今有卓榮泰，何不食廚餘。」

對此，民進黨立委也曾經批評政治人物說吃飯沒有廚餘是晉惠帝，有如跨時空呼應。柯文哲2023年曾說自己吃飯沒什麼廚餘，當時民進黨發言人林楚茵指出水果都會有皮，絕對不可能吞下來或帶回家，痛批柯「如同台北晉惠帝再現」。民進黨立委莊瑞雄當時也質疑連魚刺、魚骨頭都吃進去嗎？吃水果連皮都吃進去嗎？

