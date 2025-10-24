快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

「確保肉品來源安全」防非洲豬瘟 北市稽查士林等3市場豬肉攤無異常

中央社／ 台北24日電
台中一家養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台北市府昨天起先抽查環南等3市場，今天持續派員至士林等3市場稽查豬肉攤。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
台中一家養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台北市府昨天起先抽查環南等3市場，今天持續派員至士林等3市場稽查豬肉攤。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台中一家養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台北市府昨天起先抽查環南等3市場，今天持續派員至士林等3市場稽查豬肉攤，多數攤商自行停業，營業攤商都有出示合法資料，無異常。

台中市梧棲區一處養豬場斃死豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。台北市政府市場處今天發布新聞資料表示，持續與衛生局、動保處及警察局稽查士林市場、大直市場、北投市場豬肉攤。

市場處表示，稽查結果，多數豬肉攤因禁宰禁運自行停業，有營業的豬肉攤販售禁宰前的庫存肉品，且都有出示合法屠宰證明及進貨來源文件，未發現異常情形。將持續稽查其他市場豬肉攤，以確實掌握攤販肉品進貨來源。

市場處表示，會持續密切配合農業部及北市府防疫指揮體系指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導，確保北市肉品來源安全、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食安。

台中一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，全台目前禁止廚餘養豬。環境部今天表示，所有清運廚餘不可進到養豬場，必須送到指定場所處理，違者最高可罰新台幣300萬元。

農業部22日祭出全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁廚餘養豬等政策，部長陳駿季說，每5天觀察一次疫情，若15天病毒潛伏期後疫情沒擴散，有機會解除禁令。

台北市政府在農業部公告後就通知各市場因應，23日派員到環南市場、西寧市場、南門市場稽查，各豬肉攤皆有合法屠宰證明及進貨來源文件，無異常，並規劃持續稽查其他市場豬肉攤。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 北市府

延伸閱讀

影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

相關新聞

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，我國7年防線疑破功。台中市長盧秀燕遭外界質疑近日神隱、慢半拍。對此，她今解...

陳其邁提倡「停用廚餘餵豬」 苗栗蒸煮廠業者：投資上億元向誰討？

豬瘟議題持續延燒，因中央不禁廚餘養豬，高雄市長陳其邁今倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」。對此，苗栗縣環保局表示，原則上配合...

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。