「確保肉品來源安全」防非洲豬瘟 北市稽查士林等3市場豬肉攤無異常

台中一家養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台北市府昨天起先抽查環南等3市場，今天持續派員至士林等3市場稽查豬肉攤，多數攤商自行停業，營業攤商都有出示合法資料，無異常。

台中市梧棲區一處養豬場斃死豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。台北市政府市場處今天發布新聞資料表示，持續與衛生局、動保處及警察局稽查士林市場、大直市場、北投市場豬肉攤。

市場處表示，稽查結果，多數豬肉攤因禁宰禁運自行停業，有營業的豬肉攤販售禁宰前的庫存肉品，且都有出示合法屠宰證明及進貨來源文件，未發現異常情形。將持續稽查其他市場豬肉攤，以確實掌握攤販肉品進貨來源。

市場處表示，會持續密切配合農業部及北市府防疫指揮體系指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導，確保北市肉品來源安全、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食安。

台中一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，全台目前禁止廚餘養豬。環境部今天表示，所有清運廚餘不可進到養豬場，必須送到指定場所處理，違者最高可罰新台幣300萬元。

農業部22日祭出全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁廚餘養豬等政策，部長陳駿季說，每5天觀察一次疫情，若15天病毒潛伏期後疫情沒擴散，有機會解除禁令。

台北市政府在農業部公告後就通知各市場因應，23日派員到環南市場、西寧市場、南門市場稽查，各豬肉攤皆有合法屠宰證明及進貨來源文件，無異常，並規劃持續稽查其他市場豬肉攤。