金門108年起禁廚餘養豬 改製堆肥再利用

中央社／ 金門24日電
非洲豬瘟疑現蹤台灣，農業部宣布廚餘養豬禁令。圖片非新聞當事照。圖／聯合報系資料照片
非洲豬瘟疑現蹤台灣，農業部宣布廚餘養豬禁令。金門自民國108年即禁用廚餘養豬，縣內每年平均約有5000噸廚餘，透過廚餘高速處理設備製成堆肥，再提供農民領取。

台中市梧棲區一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應。為防止疫情擴散，農業部22日表示，全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止廚餘養豬。

金門縣環保局長楊建立今天告訴中央社記者，金門自108年禁用廚餘養豬，目前全縣廚餘均運至大洋掩埋場，透過廚餘高速處理設備製成堆肥，再提供農民領取。金門縣1年平均約有5000噸廚餘，目前廚餘處理設備量能大致飽和。

楊建立表示，針對台灣疑似發生非洲豬瘟案例，環保局已稽查各機關、公所、學校與餐廳等單位廚餘是否按規定送至大洋掩埋場，目前查核結果均正常，並持續配合農政單位查核養豬場內是否確實執行禁用廚餘養豬政策。

關於禁用廚餘養豬稽查作業，金門縣產業發展處表示，金門目前有32處養豬場，10月中已完成例行性查核，明天開始也會再次進行全縣查核，確保養豬戶均遵守相關政策。

產發處指出，已針對養豬戶加強宣導，如有將廚餘運至養豬場行為，依動物傳染病防治條例可處新台幣5萬以上，100萬元以下罰鍰，如將廚餘用作豬隻飼料，則可依飼料管理法處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

