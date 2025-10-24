快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「全順畜牧場」廚餘共同蒸煮廠目前已全面停工，業者也趁機做設備、器具的檢修，並密切關注政策走向。記者吳傑沐／攝影
「全順畜牧場」廚餘共同蒸煮廠目前已全面停工，業者也趁機做設備、器具的檢修，並密切關注政策走向。記者吳傑沐／攝影

豬瘟議題持續延燒，因中央不禁廚餘養豬，高雄市長陳其邁今倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」。對此，苗栗縣環保局表示，原則上配合中央政策，另農業處則表達因縣內有業配合中央政策申設廚餘中央蒸煮中心，投資浩大，若全面禁止廚餘飼養豬隻，損失難以估算，下午2點與中央的視訊會議也會將業者心聲反映上去。

環保局表示，原則上支持中央推動廚餘管理政策方向，目前全縣每天約有50噸廚餘，流向養豬及堆肥各占一半，若未來禁養豬隻，堆肥場的去化量能由各鄉鎮公所來分攤，初估每天增加數量約25噸來說，影響並不大。

農業處則表示，縣內有業響應中央政策，投資上億元申設廚餘共同蒸煮廠房及相關設備，後製成溼式飼料餵豬，若全面禁止廚餘飼養豬隻，業者投資心血將付之流水，若中央政策要改禁用廚餘養豬，也應該考量業者心聲，如何制訂配套以降低其損失。

2年前，位於通霄鎮的「全順畜牧場」配合中央政策，投資上億元，搶先申設廚餘共同蒸煮廠房及相關設備，號稱是全台首家豬豬中央廚房，最大量能可日產300噸溼式飼料，提供3萬隻豬食用，如今也面臨艱鉅考驗。

業者劉嘉順說，當初興辦事業時是響應中央的廚餘共同蒸煮政策，以高溫蒸煮方式，讓廚餘變成替代飼料，又能幫助廚餘去化量能，若政策大轉彎突然喊停，那他們不就變成冤大頭，投資損失該向誰去討。他說，這次疫情破口，有可能是廚餘餵豬的小場，未能落實高溫蒸煮所致，也因此中央才會倡導共同蒸煮來落實管理，目前還在密切關注政策走向。

劉嘉順強調，廠內運營都是每天有多少需求就進多少的量，全數消化，疫情爆發後即已停工，完全配合政府疫情管制措施，廠內也無堆置的廚餘，只希望能盡早恢復營運。

非洲豬瘟 廚餘 陳其邁 苗栗縣 環保局 農業處

相關新聞

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，我國7年防線疑破功。台中市長盧秀燕遭外界質疑近日神隱、慢半拍。對此，她今解...

陳其邁提倡「停用廚餘餵豬」 苗栗蒸煮廠業者：投資上億元向誰討？

豬瘟議題持續延燒，因中央不禁廚餘養豬，高雄市長陳其邁今倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」。對此，苗栗縣環保局表示，原則上配合...

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

