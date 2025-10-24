談非洲豬瘟 賴總統：15天潛伏期未再爆發可稍為放心

國內出現疑似非洲豬瘟案例，賴清德總統24日指出，非洲豬瘟並不是人畜共通的傳染病，行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查後。只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間沒有再有其他地方爆發的話，大家就可以稍微放心。

賴總統表示，非洲豬瘟後續的檢討工作及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆。境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中出現新的疫情，行政院長卓榮泰第一時間召開應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合。

賴總統說，大概在2018年左右，亞洲部分自中國爆發非洲豬瘟之後，東南亞其他的國家就陸續淪陷，臺灣嚴陣以待下，當時他特別在中央成立非洲豬瘟防治應變中心，也在屏東縣邀請各縣市到屏東演練非洲豬瘟防治工作。同時，他也在全國增加建置非洲豬瘟的檢疫量能，就是希望能夠早期發現、早期進行防治工作，避免疫情擴散。

在防堵非洲豬瘟侵入台灣之際，賴總統說，第一個，就是在機場多建置X光機，要求每一名入境旅客的行李箱通通都要經過X光機的檢驗，避免裡面夾帶豬肉。

第二個，在機場和飛機上，對於出入國的旅客都進行非洲豬瘟防治宣導，避免他們誤觸法律，或是避免他們不知道，在疏忽之下，把豬肉製品帶到國內來

第三個，政府也修法嚴懲夾帶豬肉製品到境內的行為，後來行政院蘇貞昌院長上任之後，持續檢討改進，也持續強化。

賴總統強調，他希望各縣市能夠配合。我們只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間，沒有再有其他地方爆發的話，大家就可以稍微放心。只要大家團結合作，根據正確的防疫動作的話，就有能力可以把這個疫情控制下來，不至於擴散。對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。