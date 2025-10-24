快訊

新北社區公告：熟廚餘裝袋丟垃圾車 僅回收未煮菜葉果皮做堆肥

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北某社區今天公告：熟廚餘裝袋丟垃圾車，僅回收未煮菜葉果皮做堆肥。記者游明煌／翻攝
台中出現非洲豬瘟陽性病例，經檢驗確認為非洲豬瘟越南病毒株，非洲豬瘟暫停廚餘養豬15天，新北熟廚餘採焚化處理。目前社區家戶廚餘怎麼處理？很多民眾都關切。新北一處社區今天公告，熟廚餘要裝環保垃圾袋丟垃圾車；但沒煮熟菜葉、果皮等可做堆肥回收。

新北市土城區一處社區今天公告，煮熟的食物沒有吃完，要丟在環保垃圾袋裡面丟垃圾車，如青菜炒肉絲，馬鈴薯燉牛肉等，因為爆發非洲豬瘟，豬禁止吃廚餘；但針對沒有煮熟的食材，如菜葉，果皮，可以做堆肥回收。

社區管委會表示，新北環保局通知垃圾車只做堆肥的回收，暫時停止養豬廚餘的回收。

社區民眾說，以前吃完都有很多的熟廚餘倒在社區廚餘回收桶，如今不能倒了，只能瀝乾一起裝進垃圾袋丟給垃圾車，但很怕餿水會漏出來灑地上。

環保局提醒民眾，響應源頭減量，吃多少煮多少，不要剩下過多廚餘，不僅浪費資源也造成去化問題；勿使用來源不明的肉品，未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品、熟廚餘等均須裝袋丟到垃圾車內，並交由清潔隊妥善焚化處理，以免造成防疫破口。

新北某社區今天公告：熟廚餘裝袋丟垃圾車，僅回收未煮菜葉果皮做堆肥。記者游明煌／攝影
