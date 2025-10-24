快訊

防疫也要顧民生產業 桃園拋「養豬場的中央廚房」構想

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

非洲豬瘟疑似傳入國內法，中央及各地方政府嚴陣以待。桃園目前僅開放199頭以上的養豬場飼使用蒸煮過的廚餘養豬，全市共98間，正逐一清查；針對未來使用廚餘養豬的可能，桃園拋「養豬場的中央廚房」構想。

桃園市農業局長陳冠義表示，桃園11.1萬頭豬有7成5是黑豬，若未來全面禁止廚餘養豬，勢必會影響飼養成本、豬肉品質與未來市場豬肉價格，廚餘去化也會成為環保問題。

陳冠義說，桃園會配合中央防疫政策執行各項查驗與管制，但全面禁用廚餘養豬對豬農生計有很大影響，甚至可能導致部分豬農萌生退場之意，進而影響國內豬肉供需。

「雖說防疫優先，但產業及民生也要兼顧。」陳冠義說，桃園正在構思「養豬場的中央廚房」，若未來仍有機會使用廚餘養豬，或許可以蓋一座廚餘蒸煮中心，透過集中管理、蒸煮、再分送的流程，確保各家廚餘品質一致與安全，避免業者自己收置處理瑕疵，產生食安疑慮。不過，此方法需要中央與地方合作才有可能達成，等方案成熟，會在防疫會議提出進一步討論。

非洲豬瘟 廚餘

