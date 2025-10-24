聽新聞
光復節連假湧觀光客...業者憂廚餘無處去 南市周日加開廚餘進場
光復節連假今起3天，本土非洲豬瘟案例發生後，中央明令禁止廚餘餵豬，許多民眾和業者憂心廚餘無去處，台南市環保局考量連假期間餐飲與小吃業廚餘明顯增量，加開服務時段，周日也開放載送廚餘進場，確保清運不中斷、環境維護不打烊，籲請各界共同配合防疫措施。
環保局表示，台南市長期以來即以廚餘資源化為主要目標，目前南市有2處高效廚餘發酵廠及1處傳統堆肥廠，月處理量能達1200公噸，可將廚餘轉化為堆肥。因應防疫政策，環保局以多元處理方式因應，包括擴大資源化利用、焚化及掩埋再利用，確保廚餘清運與處理管道穩定順暢。
中央明令禁止廚餘餵豬，使廚餘去化管道成為各界關注焦點，台南市環保局專線半天內即接獲超過20通民眾與業者詢問電話。考
環保局長許仁澤強調，現階段市府防疫作業持續強化，廚餘清除處理管道順暢，民眾可安心回收；同時再次呼籲市民落實「惜食減廢、不餵豬」，共同守護畜牧安全與公共衛生。若有廚餘清運相關疑問，可撥打環保局專線 0905-016392 洽詢。
