光復節連假湧觀光客...業者憂廚餘無處去 南市周日加開廚餘進場

光復節連假今起3天，本土非洲豬瘟案例發生後，中央明令禁止廚餘餵豬，許多民眾和業者憂心廚餘無去處，台南市環保局考量連假期間餐飲與小吃業廚餘明顯增量，加開服務時段，周日也開放載送廚餘進場，確保清運不中斷、環境維護不打烊，籲請各界共同配合防疫措施。

環保局表示，台南市長期以來即以廚餘資源化為主要目標，目前南市有2處高效廚餘發酵廠及1處傳統堆肥廠，月處理量能達1200公噸，可將廚餘轉化為堆肥。因應防疫政策，環保局以多元處理方式因應，包括擴大資源化利用、焚化及掩埋再利用，確保廚餘清運與處理管道穩定順暢。

中央明令禁止廚餘餵豬，使廚餘去化管道成為各界關注焦點，台南市環保局專線半天內即接獲超過20通民眾與業者詢問電話。考