駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，我國7年防線疑破功。台中市長盧秀燕遭外界質疑近日神隱、慢半拍。對此，她今解釋市府本來就分工，她在22日上午已受訪，且是台中市第一個受訪的，就像今天前進應變所的記者會，農業部長陳駿季也沒有在場。農業部對此說，陳駿季今天線上參與工作會議，並非盧市場所說的沒有參加，下午2時也將召開中央應變中心會議。

盧秀燕在今天的前進應變所記者會上遭媒體質疑神隱、慢半拍。盧秀燕說，自己是台中市政府第一個公開受訪的人，當天中央也有開記者會，且希望由他們宣布，她也是等中央開完記者會才受訪。她強調，市府本來就會分工，22日當天上午她已公開受訪，下午防疫記者會就授權副市長主持，就像今天記者會，農業部長陳駿季也沒有在現場，而是授權次長杜文珍主持。

因陳駿季遭點名今天未在場，農業會回應，發現疑似非洲豬瘟案例後，21日當晚陳駿季即召開緊急會議研商各項防檢疫工作，且在22日第一時間召開記者會親自對外界說明，並依行政院院長指示，在台中成立中央前進應變所，由次長杜文珍擔任第一線指揮官。

農業部表示，陳駿季23日在立法院進行非洲豬瘟專案報告，並在會前接受媒體訪問對外說明。中央前進應變所則由杜文珍次長親自召開工作會議，以及會後記者會對外說明。今天中央前進應變所也再次召開工作會議及記者會，對於非洲豬瘟防疫及疫調工作，每天都有對外說明。

農業部澄清，陳駿季今天也線上參與中央前進應變所的工作會議，並提出多項指示，並非盧市長所說沒有參加。陳部長更將在下午2時召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認全國防疫工作。

農業部表示，杜文珍次長是我國首席獸醫官，具動物防疫的專業與經驗，擔任本次防疫與中央前進應變所指揮官。由杜次長負責第一線的對外說明，更能讓國人第一時間了解第一線的情況。