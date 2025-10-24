快訊

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

靠勞保勞退安心退休？月領2萬多「看病都不夠」…3方法避免老後缺錢！

聽新聞
0:00 / 0:00

駁神隱！盧秀燕稱今天前進應變所陳駿季也沒在場 農業部急澄清

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部部長陳駿季。本報資料照片
農業部部長陳駿季。本報資料照片

台中市一間養豬場斃死豬驗出非洲豬瘟PCR陽性，我國7年防線疑破功。台中市長盧秀燕遭外界質疑近日神隱、慢半拍。對此，她今解釋市府本來就分工，她在22日上午已受訪，且是台中市第一個受訪的，就像今天前進應變所的記者會，農業部長陳駿季也沒有在場。農業部對此說，陳駿季今天線上參與工作會議，並非盧市場所說的沒有參加，下午2時也將召開中央應變中心會議。

盧秀燕在今天的前進應變所記者會上遭媒體質疑神隱、慢半拍。盧秀燕說，自己是台中市政府第一個公開受訪的人，當天中央也有開記者會，且希望由他們宣布，她也是等中央開完記者會才受訪。她強調，市府本來就會分工，22日當天上午她已公開受訪，下午防疫記者會就授權副市長主持，就像今天記者會，農業部長陳駿季也沒有在現場，而是授權次長杜文珍主持。

因陳駿季遭點名今天未在場，農業會回應，發現疑似非洲豬瘟案例後，21日當晚陳駿季即召開緊急會議研商各項防檢疫工作，且在22日第一時間召開記者會親自對外界說明，並依行政院院長指示，在台中成立中央前進應變所，由次長杜文珍擔任第一線指揮官。

農業部表示，陳駿季23日在立法院進行非洲豬瘟專案報告，並在會前接受媒體訪問對外說明。中央前進應變所則由杜文珍次長親自召開工作會議，以及會後記者會對外說明。今天中央前進應變所也再次召開工作會議及記者會，對於非洲豬瘟防疫及疫調工作，每天都有對外說明。

農業部澄清，陳駿季今天也線上參與中央前進應變所的工作會議，並提出多項指示，並非盧市長所說沒有參加。陳部長更將在下午2時召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，確認全國防疫工作。

農業部表示，杜文珍次長是我國首席獸醫官，具動物防疫的專業與經驗，擔任本次防疫與中央前進應變所指揮官。由杜次長負責第一線的對外說明，更能讓國人第一時間了解第一線的情況。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

中央地方共同面對非洲豬瘟疑雲 盧秀燕：嚴格稽查、有查必報

影／防範非洲豬瘟 卓榮泰、盧秀燕前進應變所開會

台中非洲豬瘟爆發 市長盧秀燕未主持記者會遭轟神隱

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。